Carmen Salinas: Eugenio Derbez ofreció ayuda a familia de la actriz, revelan

El estado de salud de Carmen Salinas mantiene preocupado a la gran mayoría de sus fans y conocidos, quienes le desean pronta recuperación; y uno de ellos es el mismísimo Eugenio Derbez, quien le ofreció su ayuda a la familia de la famosa.

Así lo reveló Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, quien contó a los medios sobre la llamada que la familia de la actriz sostuvo con Eugenio Derbez.

“Eugenio me dijo que estaba a las órdenes de nosotros y lo que se nos ofreciera, contamos con él”, reveló el sobrino de Carmen Salinas.

Por si fuera poco, Gustavo Briones reveló que se habló con Eugenio Derbez sobre la posibilidad de que Carmen Salinas fuera trasladada a Estado Unidos para ser atendida allá: “Sí, hubo por ahí una comunicación, pero me dijo nada más que lo que se nos ofreciera”.

No obstante, el pariente de Carmelita hizo hincapié en que no hay necesidad de que la exdiputada sea trasladada a otro país:

“No tenemos por qué moverla, hemos recibido infinidad de propuestas de trasladarla a donde queramos, no nada más de él, de mucha gente, el Instituto de Neurología, el director nos habló que está a nuestras órdenes si queremos trasladarla. Le explicamos, sabe cómo está y no hay por qué moverla, está perfectamente bien atendida y con lo necesario”, dijo.

Finalmente, Gustavo Briones compartió que no sólo ha sido Eugenio Derbez, sino que otros famosos, como Ana de la Reguera, también le han ofrecido su ayuda a Carmen Salinas.

“Muchas, no nada más ella. Hace rato me habló el Flaco Ibáñez, y así como él, muchísimos, muchísimos, que les agradezco. Me hablan para decirme que están a nuestras órdenes y están orando por mi tía”, finalizó.

