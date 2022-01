Eva Cedeño le da otra oportunidad al corazón en Amor dividido

La actriz Eva Cedeño aprendió a darle una nueva oportunidad al corazón en la nueva telenovela Amor dividido, su tercer protagónico que le ha dejado una valiosa enseñanza: “Te puedes volver a enamorar y darte todas las oportunidades”.

“Creo que el amor es lo que mueve al mundo, al final muchas cosas que hacemos, que creíamos imposibles son por amor, a nosotros mismos, a los demás, a la vida misma. El amor que se maneja en esta telenovela va desde el que es a la patria, a sacar a tu familia adelante. Algo muy importante que me ha enseñado Abril es que se manifiesta de muchas maneras, y una de ellas es que decide decirle a los demás ‘soy feliz si ustedes lo son conmigo o sin mi’”, afirmó en entrevista con La Razón.

En el nuevo melodrama de Televisa que se estrena el próximo 17 de enero, Cedeño da vida a Abril, una mujer campesina cuyo distanciamiento con su esposo Bruno (Andrés Palacios) la lleva a conocer a Max (Gabriel Soto) y a volver a creer en el amor.

“Al principio Abril está casada con Bruno, él termina yéndose lejos, migra en busca del sueño americano, ella se queda en México porque está muy arraigada a su país, a sus raíces. Tiene que buscar un trabajo, ahí se encuentra a Max, y por ciertas situaciones —su esposo le falla a ella y a la familia, y Max se siente defraudado por su esposa— ven una unión entre ellos”, detalló la actriz de 32 años de edad.

Cedeño, quien dio vida a Elena Villaseñor en Te doy la vida y a Regina Rueda en ¿Qué le pasa a mi familia?, vuelve a ponerse en la piel de una mujer aguerrida, pero muy distinta a las que ha interpretado en otras telenovelas.

Abril es una mujer que cree que nada es imposible, es muy echada para adelante, muy impulsiva, pero también superauténtica, creo que es algo que quiero abrazar de ella, que bendigo y me encanta Eva Cedeño, Actriz

“Es totalmente diferente y es parte de lo que me llamó la atención, nunca había hecho a una mujer campesina, tan humilde, con tantas ganas de salir adelante. He interpretado a mujeres luchonas, a lo mejor de un nivel socieconómico no tan afortunado, pero Abril maneja una tonalidad diferente, una corporalidad distinta, una ingenuidad y carácter que Eva no tiene; es un personaje que estoy disfrutando mucho”, resaltó.

Aunque dijo no estar de acuerdo con el término “mujer empoderada”, resaltó que Abril “se hace valer por sí misma, y ante los demás, es una mujer valiosa, con mucho empuje y ganas”.

Amor dividido, adaptación de la telenovela colombiana Allá te espero, a través de estas historias de amor que se entrecruzan, aborda temáticas tan actuales como el éxodo, la discriminación por discapacidad, el amor-desamor, las familias fracturadas, las drogas, la prostitución, la homofobia y la homosexualidad, explicó Cedeño.

El dato: La vocalista Shaila Dúrcal interpretará la canción de la telenovela esteralizada por Eva Cedeño y Gabriel Soto. El tema, que llevará el mismo nombre, fue compuesto por Alex Sirvent, exintegrante del grupo Mercurio.

“El que más me toca a mí es el de la migración, cuando a Abril se le va el esposo a Estados Unidos, creo que es un momento que me tocó porque mi papá vive en aquel país desde hace muchos años, lo viví en carne propia, cuando me dieron esta historia sí fue para mí un tema decisivo, cuando conecté con esta parte sentí algo lindo”, resaltó.

En Amor dividido también participan Arturo Peniche, José Elías Moreno, Eugenia Cauduro, Federico Ayos, Ligia Uriarte, Ramiro Fumazoni, Jessica Más, Pedro Sicard, Lambda García, Laura Vignatti, Jorge Gallegos, Mara Cuevas, Ricardo Franco, Mar Bonelli, Pato de la Garza, Paulina Ruíz, Iker García, Sergio Madrigal, Elsa Ortíz y Fermín Zúñiga, entre otros.



Actriz y boxeadora

Nació: 28 de diciembre de 1989, en Sonora

Otras telenovelas: Un poquito tuyo (2019) y Por amar sin ley (2018)

Filmografía: El capo, el amo del túnel (2016), La bestia (2016) y Extrema obsesión (2017) Eva CedeñoActriz y boxeadora