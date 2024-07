Ex de Irina Baeva que la ayudó a venir a México hace duras revelaciones: 'pensamos tener un hijo'

Irina Baeva está sumida en el escándalo, pues pese a que su desempeño en “Aventurera” es mediocre y a nadie le ha gustado, la rusa seguirá protagonizando la obra musical. En medio de toda esa polémica, la gente se puso a investigar su pasado y revivieron su relación con Alfredo Abundis, el mexicano que la ayudó a moverse de Rusia al país, el cual todo mundo afirma que fue utilizado por la soviética. Sorpresivamente, el caballero reapareció e hizo una serie de duras revelación de su romance con la “actriz”.

Cabe recordar que fue en el 2012 cuando Irina Baeva llegó a México, con solo 22 años y con ganas de ser actriz de telenovelas. No obstante, necesitaba un apoyo (o patrocinador) para lograrlo y fue entonces cuando conoció a Alfredo Abundis, a través de internet y mientras buscaba dónde hospedarse.

Alfredo Abundis es un joven Mexicano que ayudó a Irina Baeva a poder salir de Rusia y se la trajo a México, hasta los dientes le arregló, pero ya que ella se hizo famosa, lo mandó por todo el filo de la ñonga.



Mucho se ha dicho respecto a que si Irina Baeva se aprovechó de Alfredo Abundis y que si sólo lo uso para sacarle dinero en lo que encontraba algo mejor, por ello el mismo sujeto decidió romper el silencio y contar su verdad.

En entrevista con el programa “En Shock” Alfredo contó cómo conoció a la soviética a la que se dice que Gabriel Soto está engañando con Cecilia Galiano.

"La conocí en una página en internet que ya no existe, antes se llamaba compartodepa.com, era el año 2010, agosto más o menos, iba a la mitad de la carrera universitaria. Puse algunos anuncios para rentar cuartos de una casa en Lindavista, ella lo vio y empezamos a hablar, más o menos como seis meses antes", narró.

Alfredo Abundis aseguró solo eran amigos pues él no pensaba en tener una relación… pero todo cambió cuando ella llegó al país: "Ella llegó y yo fui directo al aeropuerto por ella, la traje a la casa, conoció a mi hermano, a mi familia, a otros amigos. Ella llegó por sus propios medios, 100 por ciento, no la ayudé en nada, sus papás la ayudaban mucho".

Se hicieron pareja mientras viajaban para que ella conociera México: "empezamos a andar un día que íbamos a la playa, mientras íbamos en el camión le di un beso, me correspondió y seguimos".

"En esos tiempos nos íbamos a vivir a San Ángel, atrás de San Ángel y rentamos un espacio para vivir por allá, ella se iba al CEA y yo me iba a trabajar", agregó.

"Yo decía dentro de mí, 'bueno, la verdad es que yo siento que ella la va a hacer, lo va a lograr, no creo que vaya a quedarse conmigo, teniendo opciones, saliendo con actores', quizá fueron complejos míos, inseguridades, al final tronamos antes de que eso sucediera", aundó.

Alfredo Abundis agregó que él e Irina Baeva pensaron en tener hijos, pero aunque lo intentaron, no se dio: "Fui yo quien quiso hacer todo, quien se lanzó, quien protagonizó todo, sí llegamos a pensar en tener un hijo, ya no nos cuidábamos, al final no sucedió y bien porque hay que dedicarle mucha energía, recursos. Ella fue bastante amable, cordial, respetuosa, como todas las parejas, ya no la busqué, tampoco supe nada de ella, pero en todos lados está".

Sobre lo que ocurrió en la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto, reconoce que le sorprendió todo lo que se dijo de ella, pues no cree que sea como Geraldine Bazán la describió.

Finalmente, Abundis dijo que la aprecia y no que cree que haya sido la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Remarcó que le gustaría volver a verla solo para saludarla y saber cómo está.