VIDEO | Ex novia de Ricardo O'Farrill revela que él la golpeó: 'Me lastimó, me ofendió'

Luego del colapso que tuvo Ricardo O’Farrill su ex novia Mónica Loza salió a hablar del tema porque pidió que no la relacionen con él.

La fotógrafa publicó un mensaje en su Instagram en el que mencionó que no daría declaraciones y pedía no ser involucrada con Ricardo O’Farrill.

“Queridos amigos, no haré declaraciones ni responderé preguntas sobre el tema, mi proceso ha sido muy largo y doloroso. Les pido de favor que respeten mi decisión y que no me involucren jamás con esta persona”, se lee en el mensaje.

Sin embargo, Mónica Loza después publicó un video en el que salió a aclarar la situación que vivió con Ricardo O’Farrill y reveló que sufrió agresión física cuando era pareja del comediante.

Ex de Ricardo O'Farrill dice que una mujer la revictimizó

La fotógrafa dijo que salió a hablar porque se sintió “lastimada y ofendida”, porque una mujer le exigió que explicara por qué ella provocó que Ricardo O’Farrill le pegara.

Al parecer habíamos terminado bien, pero me llegó un mensaje que me duele mucho porque es de una mujer exigiéndome que explicara el por qué yo había ocasionado que esta persona me agrediera físicamente, se me hace impresionante que a la fecha, las mujeres crean que somos merecedores de una agresión física, verbal, mental y de todo”, explicó la joven en el clip.

No me pongo en el papel de víctima, solo quiero exponer el pensamiento de esta chica porque me lastimó, me ofendió, me sacó mucho de onda este mensaje diciendo: ‘qué tantas cosas has hecho para que esta persona te hubiera pegado’ Mónica Loza, ex novia de Ricardo O'Farrill

Mónica Loza le deseó paz a Ricardo O’Farrill y espera que se el comediante se de cuenta que no está bien lo que está haciendo.