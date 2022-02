Exatlón All Star:  Duggan dice que a Aristeo le están "temblando las piernillas" ante los azules

Ximena Duggan se convirtió en la tercera eliminada de Exatlón All Star en medio de la polémica, y para ella fue un duelo duro, ya que compitió contra tres deportistas del equipo rojo.

“Fui la única azul. Se enfrentaron primero los rojos y después el que perdió se iba (a enfrentar) conmigo y fue un poco raro para mí esa forma de eliminación porque mis probabilidades bajaban, porque ya no eran de todos contra todos, entonces tenía menos esperanzas”, dijo Ximena Duggan de Exatlón All Star en entrevista con La Razón.

En redes sociales se generó una discusión por la eliminación de la deportista, pues algunos fans consideraron que su salida fue injusta, la también baterista que aunque coincidió con los comentarios de los usuarios, ella entregó su máximo en el duelo y agradece el apoyo de los fans.

Se me hizo un poco injusto y he leído varios comentarios que a la gente también le pareció injusto, pero nada va a salir como quieres en esta vida, yo aprecio mucho a las personas que alzaron la voz por lo que pasó, pero estoy tranquila Ximena Duggan de Exatlón All Star

Por otra parte, Ximena mencionó que ya dejó atrás el peso que sentía por las constantes comparaciones con Mati Álvarez, pues al final de la quinta temporada de Exatlón México y en el inicio de All Star se sintió tranquila reafirmándose como una competidora de gran nivel.

“Al principio de la quinta temporada yo tenía eso en mis hombros. Yo quería ser como ella, pero sentía esa presión y me jugaba en contra… Hasta el último fue cuando empecé a soltarlo y ya en Exatlón All Star para nada sentía eso encima… me sentía mucho más tranquila, no me sentía como una mala competidora”, explicó la deportista.

Duggan habla de la rivalidad de Aristeo con los azules en Exatlón All Star

Después de un periodo de mala racha para el equipo azul, por fin se han impuesto ante lo rojos y han logrado ganar casi todos los juegos de la semana cuatro de Exatlón All Star. Para Ximena Duggan su escuadra se encuentra en un buen momento y hasta visualiza que saquen a un rojo.

Asimismo, recordó una analogía que hizo Jahir Ocampo en el que mencionó que cuando un equipo va perdiendo es similar a aplastar un resorte hasta que éste logra brincar con gran impacto.

El que sigue va a ser un rojo y creo que en el equipo azul nos sentimos aplastados como resorte, pero ese resorte ya despegó. Los veo fuertes y unidos Ximena Duggan de Exatlón All Star

Para Duggy Drummer los rojos están en una etapa en la que se confiaron de más y ahora están viviendo con las consecuencias de ello que son no haber ganado, salvo un juego, esta semana.

“Están entrando en pánico porque los azules estábamos muy mal, no ganábamos nada, yo creo que eso les generó confianza y ahora que ven que el equipo les está ganando una tras otra les está jugando en contra, no se lo esperaron y se sintieron muy cómodos”, comentó.

Los rojos han lanzado comentarios en los que consideran que su escuadra es superior a la de sus rivales, sin embargo, Duggan explicó que ya les están “temblando las piernillas”.

“Es más Aristeo el que está diciendo muchas cosas y está demostrando que lo que diga y lo que haga no va afectar (a los azules) y eso está haciendo que le tiemblen las piernillas”, advirtió Duggan.

Finalmente, la deportista y música adelantó que ahora que salió de Exatlón All Star tiene planes de lanzar música nueva junto a su banda I.M. YONI, así como de subirse nuevamente a un escenario y enfocarse a su carrera como actriz.