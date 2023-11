Exatlón México 2023: ¿Quién es Diego Balleza, nuevo participante del programa?

Los nuevos rostros llegaron a Exaltón México 2023 para darle un aire de frescura al programa y además serán los atletas que competirán contra las leyendas del reality show deportivo.

Uno de los nuevos que busca ganarse su lugar, ya sea en el equipo rojo o en el azul, es Diego Balleza, quien es un reconocido clavadista olímpico, que sin duda se puede convertir en otra leyenda del programa.

¿Quién es Diego Balleza de Exatlón México 2023?

Diego Balleza es originario de Monterrey, Nuevo León, tiene 28 años de edad y mide 1.73 metros, de acuerdo con los datos de Internet.

Es clavadista profesional y ha representado a México en distintas competencias internacionales, como en el Campeonato Mundial de Natación de 2019, ganando una medalla de bronce.En 2021, compitió en el evento de plataforma de 10 metros sincronizado masculino en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 celebrados en Tokio, Japón.

El deportista se volvió viral en mayo pasado porque se dio a conocer que abrió su OnlyFans, luego de que la Conade le retiró la beca y para seguir financiando su carrera y apoyar a su mamá, se vio en la necesidad de abrir su perfil en la plataforma de contenido para adultos.

“Entrenamos ocho horas, es un deporte de alto rendimiento que nos toma mucho tiempo de nuestro día y lo vemos como un trabajo, como se tiene que ver, entonces la beca la vemos como un sueldo que nos da para vivir”, mencionó Diego Balleza.

“Para el tema económico, pues mi mama también depende de mí, los gastos de la casa afortunadamente de ahí me ha ido bien. Soy una persona a la que no le da pena su cuerpo, he trabajado mi cuerpo durante 20 años y también quiero quitar ese tabú”, explicó el deportista tras abrir su cuenta de OnlyFans.

Ahora en Exatlón México 2023, el deportista busca ser parte fundamental de los equipos de las leyendas que están esperando que los nuevos rostros se integren de manera oficial a los teams. Se espera que Diego sea parte del equipo rojo.