Exatlón México 2023: ¿Quién es el eliminado de hoy 3 de diciembre?

Uno de los atletas de Exatlón México 2023 sale eliminado este domingo 3 de diciembre, por lo que se despedirá de la aventura.

De acuerdo con los sitios de spoilers, el eliminado de Exatlón México 2023 de hoy es Diego Balleza, uno de los nuevos integrantes del equipo rojo.

Cabe recordar que el viernes la Supervivencia la ganaron los rojos y se espera que otro de los juegos de Supervivencia lo ganen los azules para así poder mandar a un rojo a la eliminación, Diego es de los de menor porcentaje de rendimiento, debido a que es nuevo.

Los fans de Exatlón México 2023 tienen que esperar a que se transmita el programa de hoy para conocer los detalles de la eliminación.

Todos los eliminados de Exatlón México 2023

Ernesto Cázares

Mireya Bianchi

¿Qué pasará hoy en Exatlón México 2023?

Antes de la eliminación, los atletas de Exatlón México 2023 jugaran la segunda Supervivencia, la cual la ganaran los azules, además habrá un minigame en el que se definirá al siguiente deportista que irá a la eliminación y ese lo ganarán los rojos.

En el equipo azul comienzan los problemas, Macky González y Andrés Fierro ya tienen diferencias y es que Macky se queja de que ella está lastimada de varias partes del cuerpo y le dice a Andrés que el equipo ha apoyado a su novia Liliana Hernández.

Sin embargo, Andrés no está contento con el reclamo de Macky y asegura que ella no está al cien por ciento integrada en el equipo, pues dice que en los juego ella se aparta y no va a la banca con todos. Asegura que ella quiere imponer a los demás qué hacer.

Por lo que esta discusión podrá alargarse en los próximos programas, Andrés ya no la soporta y Macky se la pasa en su romance con Jawy Méndez.

Además, antes de su eliminación, Diego Balleza sufre un terrible accidente en el que se golpea la cabeza y termina con la ceja abierta y la cara llena de sangre.