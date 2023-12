Exatlón México 2023: ¿Quién gana el juego de balón-mano de hoy 4 de diciembre?

Los atletas de Exatlón México 2023 regresan para el polémico juego de balón-mano, antes llamado Exaball, en el que van a enfrentarse a sus compañeros y tendrán varios roces que podrían terminar en peleas.

De acuerdo con los spoilers, el equipo que gana el balón-mano o Exaball será el equipo rojo de Exatlón México 2023.

Sin embargo, los detalles y los encontronazos no se dieron a conocer, por lo que los fans del programa tendrán que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer a los ganadores.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México 2023?

Después del balón-mano, los atletas de Exatlón México 2023 competirán en el circuito del Circo para pelear por la Villa 360, ahí los rojos buscan sacar a los azules de la estancia de, programa para poder regresar a la comodidad y descansar mejor en el reality show.

Sin embargo, los azules no se van a dejar, ya que vienen motivados porque lograron sacar al primer rojo de la temporada.

Por otra parte, el equipo azul tendrá un nuevo refuerzo, después de la llegada de David Juárez “La Bestia”, ahora entrará una mujer para hacer frente al poderío de los rojo, en donde las leyendas de ese equipo están más consolidadas.

Mati Álvarez llora al enterarse de que la persona que entrará al equipo azul es una mujer, pues cree su gran amiga Evelyn Guijarro estará de regreso en el programa. Pero Terminator se llevará una gran sorpresa al descubrir quién es el verdadero refuerzo de la escuadra azul con la que tendrá que salir a enfrentarse.

¿Quién es el refuerzo azul que llega a Exatlón México hoy 4 de diciembre?

El refuerzo azul que llega a Exatlón México es Lizli Patiño, quien regresa por la revancha, ya que ella tuvo que salir por lesión en su temporada. Así que lamentablemente no será Evelyn Guijarro y no hará Mavelyn esta temporada, al menos no por ahora.