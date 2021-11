Briseida Acosta se convirtió en la eliminada número doce de Exatlón México y su salida se dio en medio de una polémica que surgió con la nueva integrante de los Guardianes, Gabriela Espinosa.

Los fans de Exatlón México señalaron en redes sociales que Briseida y Paulina Martínez hicieron una estrategia para intentar sacar a Gabriela del programa, sin embargo, la eliminada resultó ser la taekwondoina.

Briseida negó que esto haya sido planeado y contó que ella se propuso para ir a la eliminación debido a que en el equipo rojo llevan las estadísticas de rendimiento y esta semana le tocaba ir a ella.

“Yo levanté la mano porque llevamos las estadísticas y me tocaba a mí, creo que está en mí el ser valiente, el aceptar lo que me toca y luchar por las cosas por las que tengo que luchar, no se puede tener miedo a las cosas que puedan o no pasar”, dijo Briseida Acosta de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Briseida dijo que la estrategia nunca fue proponerse ella para sacar a Gabriela, pues asegura ella se encontraba igual de nerviosa que sus compañeras con las que se enfrentó al duelo de eliminación.

“La estrategia nunca fue de: ‘va a ir Briseida porque ella es la mejor y la vamos a sacar’, yo estaba igual de nerviosa que ellas, en Exatlón lo que define es el tiro y nunca sabes cuál va a ser… la realidad de lo que pasó es que no encontré el tiro, me calmé, no estaba desesperada y ya hasta el final me frustré porque no encontré el tiro y yo di mi todo”, contó Briseida.

Briseida en el duelo de eliminación de Exatlón México Foto: Especial

La taekwondoina reiteró que no fue planeado el duelo de eliminación, pero aseguró que le hubiera gustado seguir avanzando en el programa junto a Paulina Martínez, con quien formó un fuerte vínculo en el reality show deportivo.

“Si te preguntan qué prefieres: ‘a alguien que lleva dos días o a tu mejor amiga con la que has compartido ¿quién quieres que se quede?’, obviamente Paulina y yo nos queríamos quedar, pensábamos que era lo mejor para el equipo”, dijo la deportista.

Briseida mencionó que le dolió salir de Exatlón México, pues siente que decepcionó a sus fans, quienes la veían como una finalista del programa.

Quisiera seguir ahí y quisiera sentir que no decepcioné a todos mis fans, pero vivo con eso y hay muchas más cosas enfrente de mí. Esta fue una experiencia que me enseñó a ser todavía más intrépida y que me enseñó muchas cosas que yo no aceptaba y que tengo que mejorar en muchos aspectos” Briseida Acosta de Exatlón México

Sobre Gabriela Espinosa, Briseida Acosa dijo que no tiene ningún conflicto con ella, pero que la joven no ha logrado congeniar con el equipo de los Guardianes de Exatlón México.

Briseida se despidió de Exatlón México Foto: Especial

“Ella no logró y no sé si ha logrado hacer clic con el equipo todavía; sé que es algo difícil porque nosotros ya llevamos 12 semanas juntos y nos conocíamos todo. El equipo sabe que yo soy un poco más reservada al momento del contacto físico, yo creo que ella no logró adentrarse a eso, no se acercó a nosotros”, mencionó Briseida.

La deportista contó que Gabriela tenía que acercarse al equipo para integrarse, ya que así lo hicieron Tony González, Paulina Martínez y hasta el propio Heber Gallegos cuando se incorporaron al team rojo.

“Siento que ella se cerró muy rápido a eso. Es un equipo fuerte, pero primero tienes que acercarte y ya después somos muy abiertos todos”, dijo.

Finalmente Briseida Acosta de Exatlón México dijo que tras su salida del programa volverá a sus entrenamientos como taekwondoina y está abierta a los nuevos proyectos que se presenten. Además agradeció a sus fans que estuvieron apoyándola durante estas 12 semanas en Exatlón México.