Exatlón México: Con desgarrador mensaje, Cecy Wushu anuncia que su bebé murió

La deportista Cecy Wushu, conocida por haber participado en el programa de Exatlón México, anunció que su bebé murió, luego de que hace uso días reveló con emoción que estaba embarazada.

A través de un desgarrador mensaje, Cecy Wushu de Exatlón México, anunció que tuvo un parto prematuro a las 23 semanas de embarazo, hecho por el que se encuentra destrozada.

“Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia, con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebé a Dios, te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia está pasando y vivir nuestro duelo, si en algún momento me siento lista, hablaré de ello”, dijo la atleta en su mensaje de redes sociales.

Mensaje de Cecy Wushu de Exatlón México Foto: Especial

La atleta agradeció las muestras de amor durante esta dura etapa: “Gracias a todos los que han estado pendiente de mi salud, de nosotros, con el favor de Dios saldremos adelante, los apreciamos y los queremos mucho. Familia Valera Álvarez”.

Zudikey de Exatlón México envía mensaje de apoyo a Cecy Wushu

Zudikey Rodríguez de Exatlón México publicó un video en el que expresa su apoyo y solidaridad a Cecy Wushu, con quien compartió varias temporadas en el programa.

La velocista pidió a los fans, amigos y familia darle cariño y apapachos a Cecy Wushu por la muerte de su hijo. Cabe recordar que Zudikey también perdió a un hijo, por lo que la deportista sabe por lo que está pasando Cecy.