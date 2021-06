En redes sociales se desató un pleito entre las exparticipantes de Exatlón México Mati Álvarez y Casandra Ascencio.

Todo comenzó porque Casandra Asencio realizó un live en el que le preguntaron si le caía bien Mati Álvarez, ella dijo que si, pero que había un tema delicado, entre ellas. Así que la campeona de tricampeona de Exatlón México pidió que se revelara el tema delicado.

Christian Anguiano “Yomi” contó la verdad detrás del pleito entre Mati Álvarez y Casandra Ascencio. Dijo que todo surgió en la Copa Exatlón cuando Mati había prometido darle una parte del premio a Casandra.

“Esto es sencillo, así es como pasó: En la copa internacional ya todos saben de qué hablo @matialvarezs pacto con @ascencio_cass dividirse la mitad del premio siempre y cuando llegarán a la final juntas”, contó Yomi en Twitter.

En el resto de los mensajes Yomi dijo que tenían un grupo de WhatsApp en el que Mati se comprometió a darle a Casandra una parte del premio de la Copa Exatlón, sin embargo, al parecer la tricampeona de Exatlón México se arrepintió.

“Total, que cuando supo Cas que ya estaban pagando el premio pues ya era tarde y ya estábamos en la 4 temporada todos adentro. Durante el programa como ya saben Cas y Mati son las rivales no 1 y tiene que haber rivalidad y todo lo que ya saben supuestamente Mati se enteró que Cas hablaba súper mal de ella y así y yo honestamente siento que jamás se sobre paso la línea entre una buena rivalidad.

“Cuando regresamos a CDMX Cas le pide a Mati hablar lo cual Mati no se veía muy convencida, pero al final cedió. Y resulta que ya no me quiere dar su parte acordada que, porque se enteró que hablaba mal de ella, pero jamás le dijo Mati con claridad que era lo que supuestamente Cas hablaba de ella. Aparte de lo de las alianzas no hubo otro roce por así decirlo entre Cas, Mati, Eve, Doris y quien sea que estuviera involucradas”, dijo Yomi de Exatlón México.

Casandra Ascencio publicó en Twitter una captura de pantalla del mensaje de Mati Álvarez en el que prometió repartir el premio de la Copa Exatlón.

Fans dividen opiniones sobre pleito entre Mati y Casandra de Exatlón México

Los fans de Exatlón México dividieron opiniones sobre este conflicto, mientras algunos se pusieron del lado de Mati y señalaron que el conflicto solo es por dinero y que si Mati ya no quiere dar parte de su premio, está en su derecho de hacerlo.

Mientras que los fans que se pudieron de parte de Casandra señalaron que Mati debió respetar el pacto y la promesa que ella hizo. Al equipo de Casandra se unió Doris del Moral, quien se ha mostrado dando su apoyo a la basquetbolista.