Estephanie Solís se convirtió en la primera eliminada de Exatlón México, tras perder frente a su compañera Nataly Gutiérrez.

En redes sociales, la salida de Estephanie Solís generó polémica y es que los fans de Exatlón México se preguntaron por qué cuando la tochera tenía una sola vida no disputó el duelo final con Alely, quien también tenía una, en lugar de competir contra Nataly, quien contaba con cuatro.

Estephanie señaló que lo más justo hubiera sido que su permanencia se la hubiera juagado con Alely

“Creo que, si Nataly ya estaba salvada porque tenía cuatro vidas, lo más justo es que yo participara con Alely porque éramos las que teníamos una vida, ahí era mejor y se podía definir quien se quedaba y quien no… al final ya me tocó, pero si considero que me tocaba participar con Alely y no con Nataly”, dijo Estephanie Solís de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Era lo justo, fuimos las que tuvimos tuvimos la mayoría de votos, considero que tendría que haber sido con ella Estephanie Solís de Exatlón México

La jugadora de “tochito” reveló que cuando los Guardianes la nominaron para que fuera a la eliminación ella ya se lo esperaba, pues consideró que no dio los puntos suficientes para destacar en rendimiento como el resto de sus compañeros.

“Yo ya me lo esperaba, era algo que se siente. Lloré, pero de coraje de que yo sabía que merecía eso, no había hecho los puntos que tenía que haber hecho”, explicó la deportista.

La atleta de Exatlón México comentó que el que haya sido la participante con más votos no la afectó, ya que desde el inicio ella planteó la idea de que se hiciera de forma objetiva sin tener ningún tipo de preferencia en la que interviniera la amistad.

“Es una competencia y era una nueva forma de eliminación…yo decía ‘la votación tiene que ser objetiva, para ver quien te va a ayudar y quien en un futuro va a dar puntos y quien atléticamente va a poder hacer el trabajo”, dijo Estephanie Solís.

Diferencias entre Estephanie y Duggan de Exatlón México quedaron resueltas

Estephanie Solís comentó que el problema que tuvo con Ximena Duggan quedó resulto mucho antes de que ella saliera.

Señaló que nunca le silbó en el oído apropósito y que solo estaba siendo parte de la porra, pues en su deporte el “Tochito” bandera es muy común hacerlo.

“En mi deporte hay chiflidos, tambores, gritos, yo estoy acostumbrada a eso y a más, entonces a mí se me hace muy normal, que ella lo haya tomado como algo personal también estuvo mal. No se vio, pero Duggan se puso a llorar, entonces eso me hizo sentir más mal”, dijo Estephanie Solís de Exatlón México.

Estephanie Solís habla de su salida de Exatlón México Foto: Especial

La deportista indicó que se disculpó con su compañera de los Conquistadores de Exatlón México.

“Hablé con ella y dije ‘no quiero que pienses que lo hice a propósito’. Ella me dijo: ‘gracias, me caes bien y no tengo nada contra ti’. Nos dimos la mano, nos abrazamos y todo bien. Yo estoy tranquila yo sé que ya pedí una disculpa… Ya se arregló y al final ya quedamos bien. Literalmente fue un mal entendido”, mencionó la deportista.