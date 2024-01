Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 23 de enero 2024?

Los atletas de Exatlón México compiten en el Duelo de los Enigmas, en el que buscan llevarse los misteriosos, pero extraordinarios premios que están detrás del panel de estrellas.

Los spoilers señalan que el equipo que gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México es el equipo rojo, el cual sigue con una intensa racha de triunfos que los ha mantenido al frente de los juegos, pese a la baja de Pato Araujo, quien sigue hospitalizado y también, tras la eliminación de Gloria Murillo.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer los detalles de la competencia de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas azules de Exatlón México están desesperados por las constantes derrotas de su equipo pese a que los rojos tienen fuera de juego a su líder Pato Araujo.

Andrés Fierro criticó la actitud de las mujeres en el juego de ayer por la Villa 360 y es que señaló que sus compañeras sintieron la presión de perder y actuaron de manera desesperada.

Liliana Hernández no se quedó callada y le contestó a su novio y le dijo que era justo que las juzgara de esa manera y que no era como él lo estaba pintando, porque sí sintieron frustración pero no a ese nivel que él mencionó.

Y lo peor es que no pueden levantarse de la maña racha y menos ahora que perdieron a Nano, una de las leyendas de Exatlón México. Por su parte, los rojos se mantienen tranquilos, pero cada vez se ven menos en el equipo.

Otro accidente volverá a mermar Exatlón México y ahora será el turno de Andrea, quien nuevamente se estrellara con una de las barreras del circuito y se llevará tremendo golpe que la hará caer desde lo alto de la estructura.

Esta temporada ha estado llena de accidentes, Pato Araujo se abrió la cabeza; Andrea se cayó el mismo día que Pato se accidentó; después Mati Álvarez se cayó del circuito; Daniel Corral sufrió una lesión en el inicio de la temporada y hasta Macky González terminó en el hospital.