Expareja de Galilea Montijo asegura que la conductora le hizo brujería.

Miguel Monfort es un actor y bailarín a quien Galilea Montijo conoció en 2005 en el programa Bailando por un sueño. El hombre asegura que sostuvo una relación con la conductora, quien es 10 años mayor que él, y que se enteró que ella le hacía brujería.

Fue a través de la revista TvNotas que se publicó la entrevista con Monfort, quien asegura sostuvo una relación amorosa de tres años con Galilea Montijo. El actor y bailarín confirmó los rumores sobre que la tapatía practica la santería, pero que pensó que era para "alejar energía feas".

“Sí, sabía que era santera, pero no pensé que fuera capaz de bloquearme el camino. Yo respetaba su religión. Pensé que utilizaba la santería para limpiar energías feas”, señaló Monfort.

Apuntó que comenzó a notar un patrón, pues cada proyecto que llegaba a sus manos se esfumaba sin materializarse. Ante esto, el bailarín decidió acudir con un especialista de la magia negra.

“Me realizó una limpia. Mientras me canalizaba me hablaba de una exnovia, quien me bloqueaba caminos. Me la describió y mi sorpresa fue muy fuerte. Supe que era Galilea Montijo. Lo conocí en Monterrey por amigos y hace dos semanas lo busqué. Le dije que nada se me daba, ni en lo profesional ni en lo personal, y me citó en Guadalajara donde vive", relató la supuesta expareja de Galilea Montijo.

Miguel Monfort aprovechó la entrevista con TvNotas para pedir disculpas a Galilea en caso de haber hecho algo que la haya llevado a tomar esa decisión y dijo que jamás fue su intención molestarla. Concluyó asegurando que no quiere gente negativa a su alrededor: "Cada quien su vida".

Ante estas declaraciones, la conductora de Hoy se limitó a hacer un par de bromas en el programa matutino, sin hacer referencia a la persona que la acusó de brujería, ni a la revista que publicó la entrevista.

DGC