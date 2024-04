Fabricantes de ovnis, una serie llena de comedia

La existencia o no de los extraterrestres continúa siendo un enigma para la humanidad, es un tema que atrae a curiosos y es lo que le ocurre al pueblo Ogarrio del Cobre de la serie Fabricantes de ovnis, donde Dalí, un hombre fracasado que se inventa una vida que dista de la verdad, decide revivir con mentiras una vieja leyenda sobre la llegada de estos seres con el fin de que el lugar recobre su esplendor como en los viejos tiempos.

“El personaje que interpreto se aprovecha de esta creencia y tiene ese pensamiento que si lo crees lo creas y bajo esa premisa fabrican ese ovni para tratar de traer turismo al pueblo; sin embargo, hay eventos que suceden en la serie que son inexplicables, que no sabemos si hay o no un ovni”, comentó a La Razón Jerónimo Best, quien da vida a Dalí.

Ogarrio del Cobre se encuentra endeudado y por eso el consejo del poblado busca a Dalí con la esperanza de que lo ayude, pues se ha creado una imagen de millonario, pero no es así.

“Está enfocado en las apariencias, es un seudoinventor muy fracasado. Se crea esta apariencia en redes de una persona exitosa, que es millonario, crea estas mentiras alrededor de él y su persona, algunos se la creen”, explicó.

En la serie, que recientemente llegó a la pantalla de Star+, el personaje tendrá que aprender que no es bueno ser deshonesto, principalmente con las personas que ama, entre éstas su hijo. “Es una lección dura para Dalí”, agregó el actor.

Para Jerónimo Best, esta producción, con una alta dosis de comedia, puede verse también como un paralelismo de la relación de una comunidad con sus gobernantes, al incluir a una alcaldesa corrupta que no ve por el poblado.