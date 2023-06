Facundo revela que no tiene papeles de su casa: 'Nunca maduré'

Tal parece ser que Facundo lo podría perder absolutamente todo por su falta de madurez y actitud despreocupada hacia los aspectos importantes de la vida, pues confesó que no tiene las escrituras de su casa, pues nunca se molestó en sacarlas.

Así lo contó en el programa Pinky Promiese, emisión en la que señaló que no se siente del todo orgulloso de cómo se manejó en algunos aspectos de su vida.

“Nunca maduré como a ponerme a hacer las cosas serías. Actualmente sigo eligiendo los trabajos entre lo que me divierte y lo que no me divierte, lo que me mueve es la felicidad más que el dinero o la avaricia”, inició en sus declaraciones.

Por ello, Facundo reconoció que se ve a sí mismo como “un niño entre tanto desmadre”.

“Creo que más bien, el Facundo de 60 años si estaría diciéndole al wey de 45 años como: ‘no mam**, aplícate y pon tu vida en orden’. A los 60 años si voy a arrepentirme de ciertas cosas, no mam**, pinc** Facundo no tienes ni papeles de tu casa, pierdes todo”, sentenció.

Sin embargo, Facundo dijo que ya se va a poner “trucha” y que espera poder pronto resolver esta situación, porque de lo contrario carecerá de bienes para heredarle a sus hijos.