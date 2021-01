Fallece por COVID-19 Phil Spector, productor de The Beatles y John Lennon

Phil Spector, considerado uno de los productores más aclamados de la música moderna y quien trabajó con The Beatles y John Lennon, murió el sábado 16 de enero, a los 81 años, por complicaciones de COVID-19, que contrajo en prisión, informó este domingo el portal TMZ.

Desde 2009 cumplía una condena de 19 años en la prisión de Stockton, de California, por el asesinato de la actriz Lana Clarkson.

Fuentes con "conocimiento directo" dijeron a TMZ que Spector fue diagnosticado con COVID-19 hace cuatro semanas y transferido a un hospital en el que su salud mejoró lo suficiente para volver a su celda, pero poco después sufrió problemas respiratorios y tuvo que volver al centro de salud, donde falleció el sábado por la tarde.

Muere Phil Spector, genio y uno de los gigantes del mejor pop del siglo XX bajo su labor de productor. De su factoría de sonido denso y arrebatador salieron Crystals, Ronettes, Darlene Love... Una mente tan brillante como loca e intratable que acabó en la cárcel por asesinato. pic.twitter.com/DgdE8kq3tc — Fernando Navarro (@fernavarro17) January 17, 2021

¿QUIÉN ERA PHIL SPECTOR?

Su trabajo fue reconocido por la técnica llamada “muro de sonido”, que consiste en una orquestación y apoyo de bajos exuberante y densa, que fue clave en las grabaciones de rock.

El último trabajo que produjo con The Beatles fue “Let It Be”, después continuó colaborando con John Lennon, en su carrera en solitario. Además, dirigió la grabación del disco más vendido de los Ramones, “End of Century”.

Su carrera también destacó por sus trabajos con Tina Turner y los Righteous Brothers. Con apenas 23 años se convirtió en un magnate musical.

AG