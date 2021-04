“La familia Mitchell vs las máquinas”: la comedia de Netflix para celebrar el Día del Niño

“La familia Mitchell vs las máquinas”, producción realizada por Sony Pictures Animation, y respaldada por los responsables de “Spider-Man into the Spiderverse”, nos encontramos con una parentela aparentemente poco convencional, cuya convivencia se ha vuelto complicada, debido a que el proceso natural de la adolescencia ha provocado que la hija mayor se esté distanciando de su padre.

Será una situación extraordinaria, en este caso la rebelión de los dispositivos tecnológicos —más que de las máquinas como indica el título—, lo que les lleve a encontrar otras formas de comunicarse, redescubrir sus vínculos y entender el valor de las diferencias, además de reflexionar sobre los excesos de la era digital.

Fotograma de “La familia Mitchell vs las máquinas" Especial

Como resulta evidente, la historia está construida sobre una fórmula más que probada y por lo mismo conocida; sin embargo, eso no le resta importancia y vigencia al discurso de fondo, lo cual aunado a la desfachatez del desarrollo que evita el panfleto, y la frescura que le otorga el acabado visual, termina de validar a “La Familia Mitchell vs las Máquinas” como una bocanada de aire fresco con cierto espíritu vanguardista, dentro del panorama de este tipo de producciones realizadas por los grandes estudios.

Y es que no sólo se trata de la conjunción de la animación en CGI y la técnicas tradicionales con base a pequeños pasajes de esta última al estilo de “Kung-Fu Panda” —muy disfrutables también por cierto—, sino del uso de distintos códigos de lenguaje, que sirven tanto para definir los rasgos y la gestual de los personajes, como para diferenciar elementos impresos o publicaciones en las redes sociales que explotan hacia el espectador, y además enfatizar pequeñas acciones o estados de ánimo, con elementos que funcionan cómo onomatopeyas, muy al estilo de los cómics.

Mención aparte merecen los cortos que realiza la protagonista, y aluden al juego del cine dentro del cine, adquiriendo peso dramático para dar pie a un encantador despliegue de estridencia y creatividad, y de paso alimentar el cúmulo de referencias a la cultura pop que de por sí la aventura ofrece aprovechando el clásico escenario post apocalíptico.

Por otro lado, la película no está exenta de algunos huecos arguméntales y soluciones que lucen demasiado convenientes, producto de priorizar el ritmo y dar continuidad a los chistes ante su extensión de casi dos horas, que luce un tanto innecesaria pero que se sostiene lo suficiente para funcionar como entretenimiento, entregar momentos conmovedores a la par del vertiginoso y colorido bombardeo de imágenes, convirtiéndose en una muy agradable sorpresa capaz de enganchar a niños y adultos.

“La Familia Mitchell vs las Máquinas” llega a Netflix justo para celebrar este Día del Niño.