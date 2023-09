Famosa y querida actriz vende comida corrida porque no tiene trabajo | VIDEO

Una querida actriz y comediante dejó el mundo del espectáculo y ahora se dedica a trabajar en un pequeño restaurante de cocina corrida, debido a que dejaron de darle trabajo en la televisión.

Se trata de Lucila Mariscal, quien invita a la gente a que visite su negocio y promete ser ella quien atienda a los clientes personalmente.

La actriz de 81 años reveló hace unos meses que pidió trabajo en Televisa, pero hasta ahora no la han considerado para ningún proyecto.

Por lo que ahora tuvo que recurrir a alternativas de trabajo para poder sostenerse, así fue como decidió emprender un negocio y abrir su cocina económica.

Lucila Mariscal vende comida corrida

El negocio de la actriz se llama El Rincón de las Cazuelas y se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de México. Vende comita típica mexicana y señaló que aunque antes no le gustaba cocinar, ahora por su trabajo tiene que estar todo el día preparando alimentos.

“A mí a la cocina antes no me gustaba ni entrar y ahora no salgo de ella", señaló Lucila Mariscal en un reportaje para el programa de Sale el Sol.

La actriz invitó a la gente a que visiten su restaurante de comida corrida: “Soy todóloga... vengan aquí, yo los atiendo personalmente", indicó.

¿Quién es Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal nació el 18 de junio de 1942 en la Ciudad de México y cuenta con más de 50 años de trayectoria artística.

Es reconocida por su personaje "Lencha", un ícono de la comedia en México, con el que ha aparecido en innumerables películas y programas de televisión.

Algunos de los proyectos en los que ha participado son películas de ficheras como: en películas como: "4 hembras y un macho menos", "Huevos rancheros", "Las nenas del amor", "De puro relajo", "Destrampados en Los Ángeles", "Picardia nacional", "El metiche", "Lencha la taxista", "Lencha la justiciera", "Dios se lo pague", "Dos locos en aprietos" y "Las aventuras de Lencha", entre otras.

Uno de los últimos proyectos de Lucila Mariscal en Televisa fue en la serie "Nosotros los Guapos" en 2020, anteriormente participó en otros programas y telenovelas como "La Rosa de Guadalupe", "Una Familia con Suerte", "Todo incluido", "Cuenta pendiente" y "Como dice el dicho".

Recientemente Lucila Mariscal pasó por un momento delicado de salud, luego de que sufrió una caída que la llevó al hospital.