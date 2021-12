Hospitalizan a Lucila Mariscal tras sufrir accidente en su casa ¿Cómo es su salud?

Lucila Mariscal está hospitalizada debido a que sufrió una fuerte caída en su casa, así lo dio a conocer el representante de la actriz y comediante.

A través de las redes sociales Elías Cañete, el PR de la actriz de 79 años, escribió un mensaje en su cuenta de Facebook.

“Muchas gracias por sus oraciones por la salud de mi artista representada, pero sobre todo mi gran amiga la Sra. Lucila Mariscal. Que desde el sábado está hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar”, se lee en el mensaje del representante.

“Desgraciadamente aún no puedo darles más detalles, hasta hoy que me den resultados los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas”, concluyó el mensaje del RP de la actriz.

¿Qué le pasó a Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal sufrió un accidente en su casa al sur de la Ciudad de México que le habría causado complicaciones en su cadera fracturada e intervenida. Trasciende que la actriz se encuentra medicada para atenuar los dolores derivados de la aparatosa caída que sufrió.

También trascendió que los médicos valoran si la actriz puede ser sometida a una cirugía delicada para atender la salud de la comediante.

KR