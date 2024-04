Ella es la famosa diseñadora que vistió al elenco de Sex and The City y que ahora está en la cárcel

Sex and the City es una de las series más icónicas en la televisión, no solo porque hablaba de temas disruptivos en la televisión, sino también por la moda.

Los looks de Carrie Bradshaw se volvieron una inspiración para las mujeres y los fans de la serie, detrás de sus atuendos estaban varios diseñadores famosos como Nancy González, quien actualmente está encarcelada por tráfico.

¿Quién es Nancy González y qué hizo la diseñadora de Sex and the City?

Nancy González es una diseñadora colombiana que es conocida por sus sofisticadas piezas de bolsos de lujo hechos de piel. En Sex and the City sus protagonistas lucieron algunos de sus exclusivos diseños.

La diseñadora es muy conocida en el mundo de la moda y tenía una cartera de clientes de alto nivel, por ejemplo, algunas de sus clientas eran Salma Hayek, Britney Spears y Victoria Beckham.

¿Cuánto tiempo pasará en la cárcel Nancy González?

La diseñadora colombiana pasará 18 meses en la cárcel acusada del delito de tráfico de pieles exóticas, ya que la creadora de moda es famosa por sus bolsos en pieles de cocodrilo o de pitón y aunque es legal en Estados Unidos, se requiere de una estricta vigilancia en virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Sin embargo, Nancy González ya pisó la cárcel anteriormente y es que estuvo un año y medio en la prisión de Colombia y posteriormente fue extraditada a Estados Unidos.

Actualmente, las firmas de lujo más importantes del mundo han decidido dejar de fabricar sus productos de piel de animal y sustituirlos con piel sintética, por ejemplo, las firmas de Mulberry, Victoria Beckham y Karl Lagerfeld.

Otras marcas famosas que aparecieron en Sex and the City

Carrie Bradshaw fue un ícono de moda en los 90 por la serie, gracias a ella los zapatos azules de satín de la firma Manolo Blahnik son los más codiciados para los amantes de la ropa y accesorios.

La actriz también sacó la icónica bolsa de Dior saddle, otro de los looks famosos de Carrie es uno de Prada, de Roberto Cavalli y su vestido de novia fue de la legendaria diseñadora Vivienne Westwood.