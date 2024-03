VIDEO: Fanática pide a Tim Burton un dibujo en medio de la calle y asegura que se lo tatuará

No cabe duda de que Tim Burton es uno de los directores de cine más estimados gracias a su peculiar estilo estético, pues en sus obras podemos ver el estilo gótico actual en su máximo esplendor. No es raro que sus fanáticos se sientan fuertemente atraídos por el aspecto visual de las obras del creador de El joven manos de tijera y por eso, una suertuda seguidora que se lo encontró por la calle no dudó en pedirle un pequeño dibujo para tatuárselo.

Fue en las calles de Barcelona donde la usuaria de TikTok llamada Jud se encontró con el cineasta Tim Burton y no dudó en acercársele con un bolígrafo y una pluma para solicitarle un dibujo que posteriormente dejaría en su piel para siempre al tatuárselo, aunque este último detalle todavía no lo comparte en la red social donde se viralizó el clip, pues cuenta con más de 20 millones de vistas hasta el momento.

VIDEO | Fanática le pide un dibujo a Tim Burton para tatuárselo

En el video, se puede ver a la joven acercando su libreta al director, quien enseguida con un marcador comienza a dibujar prestando especial atención en cada trazo que realiza. Si bien no se puede ver cómo es el dibujo en su totalidad sí se alcanza a percibir que podría tratarse de una de sus característicos humanos con grandes cabezas y ojos enormes, acompañados por un cuerpo delgado. Tim Burton mira a la chica y le entrega ambos objetos antes de continuar con su camino y ella mira rápidamente a otro lado tras decir gracias.

Tim Burton dibuja el próximo tatuaje de una chica. Especial

Los comentarios de los usuarios alaban la suerte de la chica que pudo encontrarse con Tim Burton, aunque hay otros tantos que señalan que les hubiera gustado poder ver el tatuaje de la chica, otros defienden que no lo hayan mostrado al asegurar que "se lo van a copiar".

Sin embargo los comentarios positivos de parte de los fans que celebraron que Tim Burton le haya regalado a la chica un dibujo escribieron: "firma de tim burton tendría tres tatuajes en el cuerpo sin pensarlo", "Tim Burton me dibuja algo y me lo tatuo en la frente", "como fan de tim burton tengo q decir q estoy llorando mucho", "Que suerte te admiro mucho,yo pagaría mucho por ser al menos una mosca que se pare en Tim burton" y "Hermana me tatuaría lo que fuera que me dibujara o escribiera Tim Burton, qué sueeeeñooooo!".