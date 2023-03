Fans de Kalimba lo defienden y afirman que Melissa Galindo es una "colgada"

Luego de que Kalimba emitió un comunicado asegurando que no abusó sexualmente de Melissa Galindo, y que además la amenazó con demandarla por presuntamente haberlo “difamado”, los fans del posible agresor se manifestaron para apoyarlo y atacar a la cantante.

En su comunicado publicado en su Instagram, Kalimba negó “categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal".

Asimismo, aseguró que “ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos".

Fans respaldan a Kalimba ante Melissa Galindo

Los fans de Kalimba le dejaron cientos de comentarios, en los cuales le mostraron su empatía y le dijeron que creían en su inocencia; también manifestaron que Melissa Galindo sólo quiere colgarse de su fama.

“Cómo les gusta colgarse de tu carrera!! Tu simplemente talentoso!, “Esa pinc** vieja es una vividora. Solo busca colgarse de la fama de alguien más”, “me choca que haya tantas mujeres que se suben solo para tener fama ya basta” y “Ojalá que esa oportunista pague las consecuencias de sus acciones”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, diversas mujeres aseguraron que Melissa Galindo sólo se está colgando del movimiento feminista para figurar y que lo de acredita, mancha e invisibiliza a las verdaderas víctimas:

“Este es el lado oscuro del movimiento, hoy en día ya todas son agredidas y el problema es que el día de mañana ya no nos volverán a creer, porque están usándolo de manera incorrecta”, “Es evidente la mentira en este caso, podría opinar pero me vería peor hablando mal de otra mujer, más solo digo que me da gusto saber que aún en tiempos de feminismo confundido, siga saliendo la verdad” y “Qué terrible que haya mujeres que por malignos motivos hagan este tipo de acusaciones y tantas que realmente si han sufrido acoso y violencia no les crean ni les den voz”, dijeron.