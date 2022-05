Fans lamentan la muerte de Andrew Fletcher de Depeche Mode: "Gracias por tu arte"

El mundo del rock está de luto, tras darse a conocer la muerte de Andrew Fletcher, tecladista de Depeche Mode.

A través de un breve comunicado publicado en redes sociales, la banda anunció la muerte del músico que fue fundador de Depeche Mode, aunque no dieron a conocer las causas del deceso.

Fans de Depeche Mode lloran muerte de Andrew Fletcher

Los fans de Depeche Mode inundaron las redes sociales con mensajes en los que lamentan la muerte de Andrew Fletcher.

Los usuarios destacaron que Andrew Fletcher fue fundador de una de las bandas más icónicas de los años 80 con temas como “Enjoy the Silence”, “Strangelove”, “Personal Jesus”, "Just Can't Get Enough", entre otras.

Los fans de Depeche Mode mencionaron que Andrew Fletcher tuvo un papel fundamental para la creación y la continuidad de la banda por casi 40 años, ya que su primer álbum salió en 1980 y el último disco salió en 2017.

“Se nos fue Andy Fletcher. Una de las bandas fundamentales de mi vida es y será Depeche Mode. Gracias por tu arte”, “Sin ti no existiría esta leyenda, este estado de ánimo llamado Depeche Mode”, “La muerte de Andrew no es sólo la muerte de una persona, se muere parte muy importante de mi vida, se muere parte de un estilo de vida que para mí es Depeche Mode, gracias eternas Andrew por ser fundador de la banda sonora de mi vida,gracias por todo Andrew”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Se nos fue Andy Fletcher. Una de las bandas fundamentales de mi vida es y será Depeche Mode. Gracias por tu arte. pic.twitter.com/nGZYFBYP45 — Dany Belvedere (Lord Alfajor) 🖱 🕹💻 ⌨️🍪🤘🏻 (@losalfajores) May 26, 2022

Sin ti no existiría esta leyenda, este estado de ánimo llamado Depeche Mode.



🕯🖤🕯 pic.twitter.com/pqMD4FnW0K — Jackie Daytona (@liperalt) May 26, 2022

La muerte de Andrew no es sólo la muerte de una persona,se muere parte muy importante de mi vida,se muere parte de un estilo de vida que para mí es Depeche Mode,gracias eternas Andrew por ser fundador de la banda sonora de mi vida,gracias por todo Andrew pic.twitter.com/Dfg50HodYQ — Alex Cuevas 🐢 (@BornInBasildon) May 26, 2022

DEP también a Andrew Fletcher de Depeche Mode 😔 vaya dia hoy! le ha jodido el dia a mi madre… — 𝗠𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 (@mangelrogel) May 26, 2022

Andy Fletcher es su máxima expresión.

"Pimpf"

Depeche Mode pic.twitter.com/ARrmxIJMQW — Fran Espinoza (@Fierret7) May 26, 2022

Muere Andy Fletcher, tecladista y miembro fundador de Depeche Mode 😔 Tal vez los recuerden por canciones como: pic.twitter.com/VIRxp6EUGb — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 26, 2022