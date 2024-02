Fans de Nicki Nicole amenazan de muerte a Jailyne Ojeda, una ex de Peso Pluma: '¿y yo por qué?'

Jailyne Ojeda, una de las tantas ex novias de Peso Pluma, está convirtiéndose en daños colaterales de la ruptura del tapatío con Nicki Nicole, pues las fans argentinas de ésta están amenazando de muerte a la modelo, que no tenía ni una velita en el entierro.

Cabe recordar que Peso Pluma y Nicki Nicole están sumidos en un escándalo de infidelidades, pues la argentina fue captada muy cariñosa y de manera muy comprometedora con su mánager, tras lo cual Peso Pluma decidió consentirse y merendarse a una modelo estadounidense que ha sido muy criticada por decir que es latina pero no hablar ni una sola palabra de español.

¿Y de esto no hablara la puta enana argensimia?

'Nicki Nicole de la mano con su manager en Los Ángeles' pic.twitter.com/XzCUPOmGYE — ∈𝘭 BΛRBΛS༒ (@Rascacolas) February 13, 2024

Ahora, a través de un video publicado en una historia de Instagram, Jailyne Ojeda afirmó que muchos fans alucines la están acusando de haber provocado que Nicki Nicole y Peso Pluma terminaran su relación.

"¿Cómo te atreves a robarle el novio a Nicki? Peso Pluma y tú son una mierd*", es uno de los mensajes que gente, presuntamente de Argentina, le está mandando a la oven.

Por todo este acoso, Jailyne Ojeda dio a conocer que desde que empezó la polémica de su ex y la argentina ha recibido amenazas de muertes de randoms que ni siquiera leen las notas sobre el chisme.

"Tengo miles de mensajes en donde me están amenazando de muerte y yo no entendía por qué", inició.

Nicki Nicole ha subido una historia diciendo que también se ha enterado de que Peso Pluma le ha sido infiel por el video que se ha hecho viral pic.twitter.com/PhPx3R9HYj — ceciarmy (@ceciarmy) February 13, 2024

"No entendía por qué me estaban comparando hasta el vi el video. La chica que está en el video agarrando de la mano no se parece nada a mí, sí, tiene el pelo negro igual que yo (...) está nalgona, pero yo estoy más nalgona", añadió.

Jailyne Ojeda añadió que no sabe de Peso Pluma desde que grabaron el video de “Ella baila sola” y llamó a que las personas dejen de enviarle mensajes en donde le envían "amenazas de muerte".

"No hice nada y me están atacando. Todos los fans que están bien loquitos dejen en paz porque ya dije que ella es hermosa y yo no he visto a Peso Pluma", remarcó.