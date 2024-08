Esta es la fecha en la que Pablo Lyle saldría de la cárcel, según su ex pareja, Ana Araujo | VIDEO

De acuerdo con la ex pareja de Pablo Lyle, Ana Araujo, ya hay una fecha exacta para la salida de la cárcel del reconocido actor mexicano. El famoso se encuentra preso en Estados Unidos por el homicidio involuntario de un hombre en Miami, desde 2022.

Fue durante un reciente encuentro con los medios que la ex esposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, reveló los detalles de cuándo será el actor abandonará la cárcel. Asimismo, reveló si es cierto que su ex se deprimió dentro de prisión.

Sin lugar a dudas, el caso de Pablo Lyle ha sido uno muy polémico, pues si bien el actor quedo sentenciado al ser encontrado culpable por un homicidio involuntario en 2019, sus seguidores y el mundo de la farándula en México se sorprendió fuertemente por el caso.

¿Cuándo sale Pablo Lyle de prisión?

La ex esposa del actor, Ana Araujo, reveló la fecha en la que Pablo Lyle podría quedar libre. La mujer fue captada en un aeropuerto, donde se le cuestionó sobre el estado de su ex marido, quien aseguró, se encuentra bien.

“Todo bien, no hay estrategia, simplemente que cumpla con su sentencia y ya, aquí lo estaremos esperando", contó y agregó, "él sale en diciembre de 2026 y ahí espérenlo cuando salga", aseguró.

Asimismo, Ana aseguró que su ex esposo sabe que ella inició una nueva relación y que no hay ningún problema con ello, pues siempre han sido "mejores amigos", por lo que logran hacer un buen equipo a pesar de ya no ser una pareja romántica.

¿Qué hizo Pablo Lyle?

Hace más de 4 años que Pablo Lyle fue acusado del homicidio involuntario de un hombre que golpeó en un incidente vehicular en Miami. Fue en 2019, mientras el cuñado de Lyle lo trasladaba a él, su esposa y sus hijos, que se cruzaron con el automóvil de un hombre llamado Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

La persona falleció en el hospital posteriormente, por una lesión cerebral. En cámaras de seguridad, se captó el momento en que el actor le da al hombre un golpe en el rostro, acción que él declaró fue en defensa personal, alegato que fue rechazado por el tribunal de Miami para el juicio.

Es así como Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 de libertado condicional por homicidio involuntario. Se presume que en 2026, el famoso saldrá de prisión para cumplir el resto de su sentencia fuera de la reclusión.