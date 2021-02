Federica, integrante de Kabah, visiblemente afectada, denunció en sus redes sociales que fue agredida por un hombre en calles de la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, mientras salía de comer con sus hijos María y Sebastián.

En el video que subió a su cuenta de Instagram, Federica señaló que cuando se dirigía a su casa un hombre la detuvo y comenzó a gritarle groserías, escupió y golpeó su coche y la amenazó.

“Veníamos en el coche y pasando una calle, un tipo me empieza a gritar de groserías, venía yo sola con mis dos hijos y un amiguito de mi hija. Le pega a mi camioneta, bajó el vidrio y le pregunté '¿por qué me está gritando y ofendiendo?”, compartió Federica, de Kabah.

La cantante señaló que el sujeto que la agredió no portaba careta ni cubrebocas y comenzó a escupirle.

“Empieza a escupirme y gritarme ‘bájate, ándale”… El señor metió su cabeza en mi coche donde estaba mi hijo y no traía cubrebocas”, aseguró.

Por este hecho, pidió ayuda a las autoridades para que encontrar a su agresor y señaló que interpuso una denuncia.

“Estas cosas no pueden pasar, porque ninguna de nosotras merece que nos pasen cosas así. Gracias a Dios que no me bajé porque me hubieran golpeado, denuncié, me van a mandar los videos de la calle y cuando los tenga los subiré”, comentó Federica Quijano.

Gracias a la alcaldía @AlcCuajimalpa y en especial al alcalde @AdrianRubalcava por el excelente servicio y pronta respuesta de su equipo de policías ante una injusticia!! Gracias infinitas🙏🏻🙏🏻🙏🏻 NO SE QUEDEN CALLADAS O CALLADOS DENUNCIEN👊🏻 — Federica (@Federicaq) February 14, 2021

AG