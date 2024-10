Ferka sufre brutal y divertida caída en las escaleras: 'se abollaron' | VIDEO

Ferka volvió a dar mucho de qué hablar en redes sociales, no por sus proyectos artísticos no por sus polémicas de farándula rancia, sino porque se cayó de manera brutal, pero muy divertida, de unas escaleras y el programa en el que trabaja no dudó en exhibirla para el disfrute de todos y generar rating.

Los hechos ocurrieron durante las transmisiones de “Venga La Alegría Fin de Semana”, programa en el que trabaja. Sin embargo, Ferka se tomó todo con humor, por lo que está todo bien entre ella, sus compañeros y el resto de la producción.

Durante la emisión, todo el elenco realizó un trend viral para recrear el icónico baile del Joker, de su primera película, en el que baja por las escaleras. La que quizás le dio un giro al reto fue Ferka, porque, al igual que "Joker: Folie à Deux", se derrumbó y fracasó al hacerlo, desatando risas y cringe.

En el video se puede ver a Ferka tratando de bajar las escaleras, cuando de repente pierde el equilibrio al pisar el filo de uno de los escalones y termina cayendo de sentón y rebotando en el suelo.

Obviamente, la gente de “Venga la Alegría Fin de semana” no dudó ni se tocó el corazón con lo ocurrido, pues de inmediato subieron el video a las redes, acompañado con el burlón mensaje: "alguien tuvo un accidente".

Respecto a su caída, Ferka dijo en modo de broma: "Se abollaron unas escaleras", pues al parecer el golpe en los músculos de sus glúteos fue macizo.

Los fans del matutino de TV Azteca celebraron el video y aplaudieron a Ferka por s “acto”, dejando comentarios como: “Ferka siempre dándolo todo", "Ferka haciendo la diferencia", "yo pensé que estaban imitando al Rey Grupero", "saben es un placer ver a Ferka, ella tiene el ritmo de la música, es increíble", "tú siempre arrasando", "lo hicieron genial" y "Ferka siempre sorprendiendo y sonriendo con una actitud genial".