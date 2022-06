Fher de Maná es tirado por fan que se le subió para que la cargara "No mam**, con todo"

No cabe duda de que Fher de Maná es uno de los artistas más queridos por todos los fans mexicanos, motivo por el cual cada vez que lo ven se le avientan, y eso fue lo que hizo literalmente una chica, derrumbándolo en el proceso.

Y es que este fin Maná ofreció un concierto que iba con normalidad como todos los demás, pues la banda estaba subiendo a una chica al escenario, como suele hacerlo siempre.

La fan elegida subió a toda velocidad al escenario y corrió para abrazar a Fher, pero lo hizo pegando un brinco, cosa que tomó por sorpresa al cantante.

Y es que por no estar atento, Fher no se acomodó para recibir el impacto, por lo que no soportó el peso de la joven y se cayó con ella.

"Como cuando vas a la lucha libre en lugar de a un concierto", se lee en la descripción del video que subió Maná con el momento

Tras levantarse, Fher le preguntó su nombre a la fan, quien respondió victoriosa “Nancy”, la o que el famoso le dijo: “Oye, ¿pero tú juegas futbol americano o qué? No mam**, con todo”.