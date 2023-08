Filtran FOTOS íntimas de Abraham Villa en plena transmisión y así reaccionó el influencer

El influencer Abraham Villa vivió un momento muy difícil cuando en plena transmisión en vivo le filtraron sus fotos íntimas.

Todo sucedió porque el tiktoker, que cuenta con 2.5 millones de seguidores, hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales, en ese video estaba compartieron que se había ganado una beca para estudiar en España.

Incluso en el live estaba en una llamada con gente que le confirmaba que ya había ganado la beca, y el joven que buscaba estudiar enfermería señaló en el live que a modo de agradecimiento él iba a donar algunos útiles para los niños de su comunidad.

Pero cuando se acercó a la cámara para leer los comentarios se enteró que le habían filtrado sus fotos íntimas.

“Muy bonito y todo, peor no te acuerdas cuando vendías la caricia para comer tú y tu hermana y para pagar su escuela. Acabamos de filtrar todas tus fotos. Por más que quieras estudiar enfermería con eso nadie, nadie te va a contratar”, decía el comentario que leyó el influencer.

Abraham Villa se desconcertó de inmediato y solo se alcanzó a escuchar que dijo “Ay no”. Se cortó la transmisión.

Abraham Villa rompe en llanto tras perder beca por filtración de fotos

En otro video, Abraham Villa decidió romper el silencio y lloró al hablar de la situación por la que estaba atravesando.

Señaló que las fotos que circulan en Internet sí son de él, pero señaló que todo lo hizo por su hermana.

Contó que su mamá falleció cuando él tenía 17 años y en seguida su papá los abandonó, así que él se quedó a cargo de su hermana, pero no la quería dejar sola, pues un hombre se metió a su casa e intentó abusar de ella.

“Fue cuando empecé en redes sociales, pero también empecé a hacer cosas que tal vez no debía. Ese día yo y mi hermana no teníamos que comer y mi hermana iba a entrar a la escuela y yo no tenía ni para meterla a la escuela, entonces hice eso de lo de las fotos y videos que están circulando ahorita”, dijo entre lágrimas el influencer.

El influencer señaló que él solo buscaba superarse y lamentó que le hayan sacado sus fotos íntimas justo cuando recibió la beca, pues ahora la perdió gracias a este suceso.

“Yo no merecía que me hicieran esto y menos hoy. Yo solo tenía 17 años, no sabía qué hacer. Me sentía solo y extrañaba a mi mamá. Mi papá se acaba de ir”, mencionó entre lágrimas.