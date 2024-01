Filtran la letra de"Cactus" de Belinda; así es la supuesta tiradera a Nodal

Estamos a punto de poder escuchar el regreso de Belinda a la música con"Cactus", un nuevo sencillo con el cual arranca una nueva etapa musical. A través de los diferentes videos que nos ha mostrado, podemos ver que la joven no será nada sutíl respecto al lanzamiento del tema que parece, irá con todo contra su ex pareja, Christian Nodal.

Los seguidores señalan que es basatante probable que la canción en cuestión de letra sea igual de directa que lo que ha mostrado en lo visual y una supuesta filtración parece haber confirmado el hecho; esto es lo que presuntamente podremos escuchar cantar a Belinda, la letra filtrada de "Cactus".

Será el 31 de enero cuando conozcamos por completo el nuevo tema de Belinda junto con su video musical. Asimismo, el 30 de enero la artista realizará una listening party en Madrid donde celebrará su regreso a la industria musical.

Ha sido la influencer Chamonic quien compartió la supuesta filtración de un pedazo del nuevo tema de Belinda, la cual tendría una temática de desamor y dolor, donde la artista hablaría de cómo calló después del rompimento con el cantante y cómo no todo fue bueno en su relación.

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k...No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir... De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros... Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.