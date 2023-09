Filtran supuesto audio de Juan Gabriel en el que 'confiesa' que habría fingido su muerte

La muerte de Juan Gabriel siempre ha estado envuelta en el misterio y la polémica, ya que mientras hay gente que afirma que él sigue vivo, por otra parte, se filtraron las imágenes de su cuerpo.

Sin embargo, nuevamente volvió la polémica en torno a su muerte y es que se filtró un supuesto audio en el que El Divo de Juárez habría dicho que fingió su muerte, pero que está de regreso.

Se trata de una grabación que dio a conocer la grafóloga Maryfer Centeno, famosa por analizar el lenguaje corporal de los famosos.

En un video en redes sociales reprodujo la grabación que le hicieron llegar, en la que se escucha que una voz similar a la del artista habla sobre su supuesta muerte.

“A todos los fans que esperaron a que regresara pues sucedió, quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido, me ha cuidado y también quiero desmentir a Martha Figueroa, porque jamás me contactó para hacer un documental que está saliendo, daré mi primera entrevista a ‘Grafos y gestos’ en Radio Fórmula”, señala el audio.

¿El audio de Juan Gabriel es real?

Maryfer Centeno pidió tomar el tema con mucho respeto: “Hay que ser muy cautelosos y respetuosos con el tema, analizar a fondo. Juan Gabriel es el gran ídolo de México y dicen que el show que daba es impresionante… pero ahorita hay que ser cautelosos”, dijo.

Sin embargo, no se sabe si este audio es real, los usuarios de Internet creen que es falso y que fue creado con inteligencia artificial, mientras que otros consideran que es un doble.

“Ahora con inteligencia artificial se puede hacer todo”. “Pienso que es un doble, Juan Gabriel está legalmente muerto”, “No es él”, “Hay una aplicación de Inteligencia Artificial donde pueden falsear las voces”, “La tecnología está súper avanzada, ahora puedes hablar lo que quieras con las voces del que elijas”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, se ha demostrado que las voces de los artistas se pueden falsear con Inteligencia artificial, ya que ya ha habido casos como el de Peso Pluma de quien salió un video cantando un tema de Valentín Elizalde, pero fue con esta aplicación de voz.