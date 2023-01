Flor Amargo dice que el cielo es "no binario" y "trans"; usuarios le responden con MEMES

La cantante Flor Amargo sigue en su lucha de explicar a las personas qué es ser “no binario” y “trans”, por lo que nuevamente aprovechó para hacer una analogía y lo comparó con el cielo, el sol y la luna.

Flor Amargo publicó un video en Twitter en el que explicó que el “cielo es no binarie como yo”.

“El cielo es el vehículo por el que transitan el día y la noche, el sol y la luna, ni es luna, pero tampoco es sol, fluye, deja que sus energías le llenen de estaciones. Así hay una luna en mi porque yo soy un cielo”, explicó Flor Amargo.

Yo soy como el cielo NO BINARIE el cielo es trans pic.twitter.com/IyoPPCEXpd — Flor amargo (@FlorAmargo) January 10, 2023

te puede interesar Flor Amargo lanza canción sobre las personas trans y la critican (VIDEO)

“Yo soy no binarie y como todo debe ser nombrado, yo les digo soy trans, yo soy no binarie a mí no me encajen en dos, yo soy un cielo, ni día ni noche, ni sol ni luna, soy todo”, dijo la cantante.

Usuarios critican a Flor Amargo por decir que el cielo es trans

El video de Flor Amargo causó polémica nuevamente y los usuarios no dudaron en responderle a Flor Amargo con memes.

Algunos usuarios se imaginaron que el cielo, el sol y la luna reaccionaron a los comentarios de Flor Amargo al decir que son “no binarios” y “trans”.

“No, el cielo está definido, de día y de noche, claro y oscuro, con sol o con luna y estrellas. Y tú puedes ser lo que gustes en tu cabeza, en tu mundo”, “No me interesa si eres niño, niña o ave de rapiña y mucho menos tus filias, fobias y trastornos. Deberíamos de estar hablando de tu talento”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

El sol viéndola. Ni te topo chava, chavo o chave pic.twitter.com/XwWGe0pFXO — blekoner (@blekoner) January 11, 2023