Flor Amargo lanza su canción "Pin*** lesbiana": "Machorr*, pero es un honor" (VIDEO)

Flor Amargo lanzó una nueva canción, a poco de haber sacado “Más que una mujer”, la cual es sobre las personas trans; ahora la cantante sorprendió con “Pinche lesbiana”, la cual es sobre ser una mujer gay.

Fue a través de su Instagram que Flor Amargo compartió “Pinche lesbiana”, en un video en el que aparece junto a la saxofonista Yudith.

La letra de “Pinche lesbiana” habla sobre los prejuicios que la gente tiene sobre esta demografía, además de que invita al amor incondicional.

La canción inicia: "amo poder amar a quien me dé la gana, a usted qué le importa, amor es amor, machorra, pero es un honor".

"Usted que le importa amor es amor. Machorra y me gusta el futbol, desde que soy niña yo les meto gol, la ropa no me define, me visto cómo yo quiero... mi corazón es sincero", agrega Flor Amargo en su tema.

"Soy de género fluido, a las mentes conservadoras les cala lo que les digo, les duele lo que yo vivo, pues que les siga doliendo yo a nadie le digo nada, yo soy libre como el viento", agrega Flor Amargo.