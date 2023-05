FOTO. Modelo hace espectacular cosplay de Cammy de Street Fighter 6 ¡Luce idéntica!

El cosplay es una de las actividades favoritas de los amantes de los videojuegos y el anime y en esta ocasión sorprendió uno que realizó una famosa modelo coreana del personaje Cammy de Street Fighter 6.

Este personaje de Cammy ha recibido un rediseño total en Street Fighter 6, donde toda su ropa ha sido cambiada por un outfit más deportivo. Pero aunque el juego no haya salido, ya han llegado los primeros cosplays.

La modelo coreana Caytie celebró que el estreno de Street Fighter 6 con el cosplay del nuevo look de Cammy White.

te puede interesar Danyan Cat: Estos son sus mejores y más reveladores cosplay (FOTOS)

Caytie ha recreado todos y cada uno de los aspectos de la militar y ex integrante de la organización Shadaloo, por lo que no iba a dejar pasar la oportunidad volver a vestirse como ella ahora con su nuevo look.

A través de su cuenta de Twitter Caytie publicó la foto de su cosplay de Cammy y sorprendió a los fans del videojuego porque aseguraron que le quedó espectacular y que ella es la Cammy de la vida real.

“Tú eres la Cammy real”, “Impresionante juego y te ves increíble, wow”, “Le hiciste justicia, muy buen trabajo”, “Cospley perfecto”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Street Fighter 6.

¿Cuándo se estrena Street Fighter 6?

El esperado videojuego de Street Fighter 6 tiene su estreno previsto para el próximo 2 de junio y saldrá para PS5, PS4, Xbox series X/S y PC.