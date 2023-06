FOTOS. Kristal Silva denuncia que sufrió robo y acusa a conductor de Uber

La presentadora de televisión Kristal Silva está pasando por un momento difícil, ya que sufrió un robo y señaló directamente a un conductor de la plataforma de Uber.

A través de sus redes sociales, Kristal Silva contó que mandó a pedir su mochila y una bolsa de maquillaje a través de Uber, pero nunca recibió dichos artículos.

“Plis (sic) ayúdenme a reportar a esta persona en @Uber_MEX mandé pedir una mochila y mi bolsa de maquillaje y nunca me las entregó, la empresa nunca contesta a tiempo por eso lo estoy exponiendo a través de mis redes… Espero me puedan apoyar”, señaló la conductora de Venga la Alegría en un primer mensaje que acompañó con la foto del chofer de la aplicación.

Kristal Silva denuncia que conductor de Uber le robó Foto: Especial

Kristal Silva comentó que el chofer argumentó que sí se hizo la entrega de los productos, pero la presentadora del matutino no le cree. “Según el conductor de @Uber_MEX contestó y dijo que si lo entregó a una mujer y la describió, yo creo que es su manera de justificarse llegando al punto de entrega y mintiendo que si lo recibieron, lo peor es que la empresa les cree. Mañana pediré las cámaras de seguridad…”, dijo.

Asimismo, Kristal expuso que Uber se deslindó de la responsabilidad porque aseguró que la empresa no se hace responsable de la perdida de algún objeto cuando se trata de un servicio de mensajería.

te puede interesar VIDEO. Cynthia Rodríguez embarazada baila reguetón en su baby shower y 'humilla' a Kristal Silva

Y” así ‘RESUELVEN’ diciendo que porque el conductor dijo que si lo entregó, pues si lo entrego y listo, hazle como quieras porque nosotros no somos responsables”, concluyó su mensaje.

La cuenta de Twitter de Uber se contactó con Kristal Silva para solicitarle su correo electrónico y su número de teléfono asociado con la cuenta de la aplicación para ayudar a aclarar el tema.

Kristal Silva dice que Uber se deslindó del robo Foto: Especial

Usuarios apoyan a Kristal Silva y atacan a Uber

Los usuarios de Internet demostraron su apoyo a Kristal Silva y señalaron que ésta es una práctica común de la aplicación de taxis.

“Así son, tuve un conflicto igual no me supieron resolver ni me quisieron dar la ubicación del conductor ya que dijo que si vino a mi domicilio lo cual fue falso y me terminaron bloqueando la cuenta”, “A mí ya me paso lo mismo, me entregaron mis productos y nunca cerró mi viaje, este quedó abierto y tuve que pagar el doble por algo que fue culpa del repartido”, “A mí me hicieron lo mismo, solo dicen que si entregaron y que recibieron, ya es un modus operandi”, señalaron los cibernautas.