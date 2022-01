¿Frankie Muniz de Malcolm el de en medio perdió la memoria? El actor revela la verdad

El actor Frankie Muniz, conocido por protagonizar la serie Malcolm el de en medio, por fin rompió el silencio sobre los rumores que señalan que perdió la memoria, tras haber sufrido un derrame cerebral.

El actor de Malcolm el de en medio asistió al podcast de Steve-O’s Wild Ride!, en el que por primera vez dijo que no ha perdido la memoria, tras haber sufrido accidentes cardiovasculares en 2012 y 2013.

“Esta es la primera vez que de hecho he podido aclarar el rumor. Si buscas mi nombre, de lo único que se habla es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas… Buscas mi nombre y es básicamente, ‘Frankie se está muriendo’”, dijo el actor de Malcolm el de en medio en la entrevista.

El histrión dijo que es mentira que no recuerde nada, sino que lo tiene en su mente como un tipo sueño. “Muchos de mis recuerdos son como si casi no pudiera distinguir si era un sueño o si era realidad”, explicó Frankie Muniz.

Además, señaló que sufrió nueve conmociones cerebrales. “No quiero culpar a las conmociones cerebrales ni a nada más. Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo”, comentó el actor.

A pesar de estos problemas, no le impidieron ser parte del show Dancing With the Stars en 2017, donde tuvo un buen desempeño y un gran recibimiento por parte del público.

