¿Quién era Gabriel Soto, el cantante que murió tras se atacado a balazos?

El cantante Gabriel Soto, mejor conocido como “El tesoro de Sinaloa”, murió a los 56 años, meses después de haber sido atacado a balazos y ser reportado como grave.

Gabriel soto había sido baleado el pasado 22 de enero en Tijuana mientras estaba en un taller mecánico del cual era cliente frecuente.

Gabriel Soto Especial

Fue alrededor de las 15:00 horas cuando se cantante abordó su camioneta, momento en el que un sujeto llegó y le disparó con un arma calibre 9 milímetros, dándole en la cara.

¿Quién era Gabriel Soto?

Gabriel Soto fue trasladado a un hospital neurológico en Guadalajara, en el cual murió luego de dos meses de intentar sobrevivir al ataque.

A través de redes sociales, amigos y familiares lo despidieron, señalando que perdió la vida desde el 16 de marzo.

Gabriel Soto era conocido por sus corridos con temática de violencia, entre los más populares se encuentra “118 balazos”.

Valentín Elizalde era fan de Gabriel Soto, motivo por el cual cantaba “118 balazos”: “Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita, con puro ‘cuerno de chivo’ me tiraron de cerquita. 118 balazos ni Diosito me los quita”, dice la letra.

Hasta la fecha no se ha detenido a nadie por el ataque que sufrió el cantante y se desconoce el móvil del crimen.

