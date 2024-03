Gal Gadot se convierte en madre por cuarta vez; así lo reveló tras mantener su embarazo privado

Este miércoles, Gal Gadot sorprendió al público con la revelación de que ha sido madre por cuarta vez a través de una imagen que sorprendió al público, puesto que la actriz procuró mantener en secreto su embarazo hasta ahora que ha nacido su pequeña hija, cuyo nombre es Ori lo cual significa "mi luz" en hebreo.

La familia de Gal Gadot mantuvo la dulce espera en secreto, por lo cual cuando publicó su más reciente foto en donde abraza a su pequeña, muchos usuarios se sorprendieron al descubrir que la mujer había estado embarazada en los últimos meses; parece ser que fueron complicaciones en el embarazo lo que provocó que ella llevara con mucha discreción el mismo.

"Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no ha sido fácil y lo hemos logrado. Has traído tanta luz a nuestras vidas haciendo el honor a tu nombre Ori, qué significa mi luz en hebreo. Nuestros corazones están llenos de gratitud" escribió la famosa en el post, donde se encuentra abrazando a un pequeño ser mientras está en la camilla de un hospital visiblemente cansada tras el parto de su hija "bienvenida a la casa de las chicas, papá también es bastante cool" puntualizó bromeando sobre el hecho de que solo ha tenido mujeres.

El público en general felicitó a quién interpreta a la Mujer Maravilla por el nacimiento de su cuarta hija a través de varios mensajes de ánimo, donde señalan la fortaleza de la mujer por haber parido por cuarta vez, así como muestran su alegría por ver al nuevo ser en el mundo. Compañeros de Gal Gadot como Jason Momoa comentaron "felicidades mamá, te quiero mucho" y por su parte Aaron Paul escribió "felicidades, tan hermosa" sobre su pequeña hija.

La reina de belleza ha hablado en momentos anteriores sobre cómo es para ella parir y ha señalado que si bien el embarazo puede resultar complicado en sus experiencias, "le encanta dar a luz" y asegura que "lo haría una vez a la semana si pudiera" ya que considera que es un momento mágico.

"Y claro que siempre tomo epidural, así que no es tan doloroso. El momento en el que sientes que estás creando vida es increíble; sin embargo, los embarazos son difíciles para mí me siento enferma y tengo grañas no estoy en mi elemento" asegura Gal Gadot, quién debutó en la maternidad con tan solo 25 años.