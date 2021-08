Galilea Montijo se fractura el pie por "andar de chismosa" en las escaleras

Galilea Montijo preocupó a sus fans por ausentarse algunos días del programa “Hoy”, y el motivo de que no estuviera en el matutino fue porque hizo un viaje a Estados Unidos… en el que se fracturó el pie por andar echando chisme en las escaleras.

Galilea Montijo se reincorporó a “Hoy” este jueves y apareció caminando despacio debido al soporte del yeso que envuelve su pie fracturado. Tal es su estado que Lambda García, Andrea Escalona y Raúl Araiza se acercaron para ayudarla.

“En la vida he metido varias veces la pata. Pero en esta ocasión si me fracturé. Volé de unas escaleras por venir chismeando. Volé como un metro, muchachos, pero aquí estoy con todo el cariño”, contó Galilea Montijo burlándose de su accidente.

¿Es grave la fractura de Galilea Montijo?

Galilea Montijo explicó que su aparatosa caída le ocasionó una fractura en el quinto metatarso de su pie izquierdo, lesión por la cual no lo puede mover.

Galilea y su pie roto Especial

Por ello, Galilea estuvo todo el programa “Hoy” apoyada y evitó estar de pie.

No obstante, Galilea aseguró que su fractura no es tan grave como para que no regresara a trabajar.