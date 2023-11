Galilea Montijo relata los momentos de angustia que vivió con su familia por el huracán Otis

Hace apenas unos días, el huracán Otis impactó Acapulco dejando miles de familias afectadas, incluyendo a personalidades de la farándula. La famosa conductora Galilea Montijo vivió momentos de angustia, pues su hijo se encontraba en la ciudad de costeña, por lo que en una reciente entrevista relató su experiencia.

La conductora de "Hoy" apareció en el matutino de Televisa para anunciar, entre lágrimas, que abandonó el programa para reunirse con su hijo, quien se encontraba con su padre en el momento de la catástrofe. Durante una emisión de "Netas Divinas" relató su experiencia.

Fue en su regreso al programa de Univisión que la famosa conductora compartió con sus compañeras la experiencia de visitar Guerrero, entidad que atraviesa un complicado momento, luego de que el huracán Otis impactara en sus costas.

te puede interesar Galilea Montijo abandona Hoy para ir a buscar a su hijo a Acapulco, por Otis | VIDEO

"No existe imagen, no existen palabras para describir lo que realmente está sucediendo en toda esa zona. Fue terrible, ni la misma gente de Guerrero se esperaba tal magnitud, no estaban preparados", agregó la conductora, quien señaló que estuvo en comunicación con el padre de su hijo.

"Yo terminé de hablar con Mateo a las 10 de la noche, porque estaba con su papá, yo le estaba diciendo a Fer: ‘Cuídense, porque dicen que viene fuerte’, me dice: ‘Ya fuimos a comprar comida, tranquila, cancelaron clases'", relató Montijo, quien dijo que cuando comenzó a ver las noticias, se percató de que todo se devastó.

"Me desperté a las 5 de la mañana y empiezo a ver mensajes con todo lo que había pasado, porque en el transcurso de unas horas todo se devastó, la incertidumbre que, al día de hoy todavía no saben de su gente, es terrible no tener esa comunicación", aseguró la conductora, quien informó que su gente cercana está bien.

Síguenos en Google News

DGC