Piqué se ríe con canción que insulta a Shakira y fans lo critican: 'ya supérala' (VIDEO)

Tal parece ser que Gerard Piqué está lejos de superar a su ex Shakira, por tiempo que esté con Clara Chía, pues el deportista se burló de una canción donde se habla mal de su ex y los fans lo tundieron por no soltarla y seguir obsesionado con ella.

Los hechos sucedieron en el canal de streaming del francés AmineMaTueTV, a donde Piqué fue invitado. Cabe recordar que fue hace dos años cuando él y Shakira se separaron, en una vorágine mediática que culminó en que la colombiana lanzara su obra maestra "Las Mujeres Ya No Lloran".

Ahora, durante su visita a AmineMaTueTV a Piqué le pusieron para que reaccionara una canción satírica sobre la selección de futbol española titulada "La Roja", la cual, además de burlarse del equipo de balompié ibérico, insulta a Shakira por el simple hecho de haber tenido una elación con el famoso.

"4,5,6 me gusta Shakira, la Jonquera, mi casa es tu casa", dice la canción, lo cual desató la furia de los fans, pues la Jonquera es un prostíbulo ubicado en Girona (ciudad fronteriza entre España Y Francia), que fue usado durante mucho tiempo dentro de las canchas de futbol para insultar a los contrincantes.

Al parecer, Piqué ya conocía la canción, pues antes de que sonara esa parte, se quitó los audífonos y sonrió burlonamente por la referencia a su ex.

Como era de esperarse, los fans de Shakira no soportaron el insulto a su santa madre patrona de las facturas, por lo que le criticaron a Piqué por seguir atacando a la colombiana y no haber podido superarla en dos años.

"Pobre hombre, no puede superar y necesita atención. Debería madurar de una vez", "Pobre Piqué sigue necesitando de Shaki para que el mundo se acuerde de que existe", "La verdad es que darle espacio a este ser.... no agrega nada positivo" y “Aún le arde que después de serle infiel la carrera de ella despegó a las nubes y él solo hace cosas de fifas”, le dijeron.