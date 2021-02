Globos de Oro 2021: ¿Por qué "Nomadland" es la favorita para triunfar en los premios?

El próximo 28 de febrero, “Nomadland” develara si es en realidad la Mejor Película para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de distinguir a los ganadores en los Globos de Oro.

En la categoría de más expectativa de este certamen, el filme de la directora Chloé Zhao compite con “The Trial of the Chicago 7” (Aaron Sorkin), “The Father” (Florian Zeller), “Mank” (David Fincher) y “Promising Young Woman” (Emerald Fennell).

Póster de "Nomadland" Especial

Largometraje, basado en el libro “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century”, de Jessica Bruder, expone los trances de los ciudadanos estadounidenses de mediana edad que circulan en casas rodantes por el país en busca de ocupación. Muchos de ellos se lanzaron a vivir como vagabundos, como consecuencia de la crisis económica del 2008 y, asimismo, porque el Seguro Social no les cubría sus necesidades prioritarias.

Protagonizada por la actriz Frances McDormand: cinco veces nominada al Oscar y dos veces ganadora (la más reciente por el papel protagónico en “Tres anuncios por un crimen”), quien encarna a Fern: viuda forzada a abandonar el pueblo minero donde construyó su vida: decide tomar el camino de nómada. Uno de los encantos de la cinta es, precisamente, la actuación de McDormand.

Dirigida por la realizadora de origen chino Chloé Zhao, ya se impuso en el Festival de Cine de Venecia, preámbulo de los Premios de la Academia. Uno de los atractivos de “Nomadland” se dispensa en la mirada profundamente humanista de Zhao. Reflexión de un sistema económico en total naufragio: adultos mayores se han visto obligado a tomar la ruta de la incertidumbre en un viaje de errantes que parece no tener fin. La cinta se sumerge en paisajes en que la soledad y el desamparo cohabitan con estas criaturas atrapadas en un mundo oscuro y sin esperanzas.

Impactantes imágenes escoltadas por la prodigiosa música de Ludovico Einaudi edifican un vínculo mágico, contemplativo, con la naturaleza. Los espectadores quedan hechizados por iconografías de verdadera exaltación metafórica en diálogo con los rostros desesperados y retraídos de los protagonistas.

Fotograma de "Nomadland" Especial

Producción que se mueve entre el documental y la ficción. La presencia de una actriz con la fuerza expresiva de Frances McDormand hace posible estas sinuosas iconografías en que la vida es un azar de episodios marcados por perplejidades. Adentrarse en esta cinta para ser testigos de un sorprendente cosmos donde estos nómadas del siglo XXI se aferran a las circunstancias sin ninguna expectativa: las furgonetas donde dormitan y se trasladan determinan y suscriben los acasos de su confianza.