Chloé Zhao es la segunda mujer coronarse como Mejor Directora en los Globos de Oro

La cineasta Chloé Zhao se convirtió esta noche en la segunda mujer en ganar un premio a Mejor Dirección por su filme “Nomadland”, en los Globos de Oro 2021.

La realizadora Chloé Zhao también hizo historia en los Globos de Oro 2021 al ser la primera mujer asiática en ser distinguida como Mejor Directora.

La primera mujer en ganar un premio a Mejor Dirección en los Globos de Oro fue Barbra Streisand hace 36 años.

Más de los Globos de oro 2021 Yalitza Aparicio cautiva a los televidentes con su atuendo para los Golden Globes 2021

¿Quién es Chloé Zhao?

Chloé Zhao, directora de cine china-estadounidense que se dio a conocer por dirigir la película "Nomadland". Nació en Pekín pero pasó su adolescencia en Brighton, Reino Unido. Estudió ciencias políticas en Mount Holyoke College, después de lo cual se apuntó a un programa de dirección de cine de la Universidad de Nueva York.

Debutó con "Songs My Brothers Taught Me". En 2017, fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Cannes por su película "The Rider". En 2020, Zhao ganó el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Premio del Público en el Festival: Internacional de Cine de Toronto por "Nomadland".

AG