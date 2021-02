Globos de Oro 2021: ¿quiénes son las tres mujeres que compiten en Mejor Dirección?

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció los nominados de los Globos de Oro 2021 , donde se reveló que por primera vez, más de una mujer ha sido nominada en la categoría de Mejor Director. Suceso inédito, pues esta candidatura ha estado dominada por realizadores varones.

Es la primera vez en la historia que más de una mujer ha sido nominada en la categoría de Mejor Director en los Globos de Oro: Chloé Zhao, Emerald Fennell y Regina King, lo hacen este año.

De hecho, antes de este 2021, sólo cinco directoras habían sido designadas desde la primera ceremonia que se celebró en 1944: Barbra Streisand, en 1984, por "Yentl" y en 1991, por "El Príncipe de las Mareas"; Jane Campion, en 1994, por "El piano"; Sofia Coppola, en 2004, por "Perdidos en Tokio"; Kathryn Bigelow, en 2010, por "Zona de Miedo" y en 2013, por "La Noche oscura"; y Ava DuVernay, en 2015, por "Selma".

Más de los globos de oro 2021 Pandemia posiciona a Netflix como líder de los Globos de Oro

De esta manera, las tres cineastas elegidas hacen historia al convertirse en las primeras que lograron ser avistadas para el premio en un mismo año. Zhao, además de estar en este grupo también destacó como la primera mujer asiática en ser nominada a Mejor Directora. Por su parte, King se convirtió en la segunda mujer afroamericana en obtener dicho nombramiento, luego de DuVernay.

Streisand es la única mujer que ha ganado el Globo de Oro en esta categoría, sin embargo, por probabilidad objetiva, este año, podrían cambiar las cosas, pues son tres directoras nominadas contra dos hombres. Solo queda esperar para ver qué sucede el próximo 28 de febrero.

¿Quién es Chloé Zhao?

Chloé Zhao está nominada a Mejor Dirección en los Globos de Oro por su película "Nomadland", basada en el libro homónimo de Jessica Bruder, documenta un fenómeno que se ha extendido por todo el territorio de Estados Unidos desde la crisis económica de 2008: trabajadores de edad avanzada viajan por el país como nómadas, ligando trabajos temporales y viviendo en furgonetas o casas rodantes.

Chloé Zhao, directora de cine china-estadounidense que se dio a conocer por dirigir la película "Nomadland". Nació en Pekín pero pasó su adolescencia en Brighton, Reino Unido. Estudió ciencias políticas en Mount Holyoke College, después de lo cual se apuntó a un programa de dirección de cine de la Universidad de Nueva York.

Chloé Zhao es la primera asiática en ser nominada a Mejor Dirección en los Globos de Oro 2021. Especial

Debutó con Songs My Brothers Taught Me. En 2017, fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Cannes por su película The Rider. En 2020, Zhao ganó el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Premio del Público en el Festival: Internacional de Cine de Toronto por Nomadland.

¿Quién es Regina King?

Regina King está nominada por la cinta "One Night in Miami", película dramática estadounidense sobre una reunión ficticia entre Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke en una habitación de un hotel de Miami en febrero de 1964: celebran la sorpresiva victoria de Ali sobre Sonny Liston.

Regina Rene King (Los Ángeles, 15 de enero de 1971) es actriz y directora de cine y televisión. Es la hermana mayor de la actriz Reina King. Asistió a la Westchester High School de Los Ángeles y, posteriormente, estudió en la Universidad del Sur de California.

Regina King es la segunda negra en ser nominada a Mejor Dirección en los Globos de Oro. AP

Ha dirigido episodios para varios programas de televisión, incluidos "Scandal" en 2015 y 2016 y "This Is Us", 2017. También ha dirigido el video musical de la canción de 2010 “Finding My Way Back”, de Jaheim.

Su debut como directora de largometrajes llega con el drama "One Night in Miami" (2020), por el que ha sido nominada a un Globo de Oro como Mejor Directora . Es la segunda mujer negra en ser candidata en esta competición como Mejor Director.

¿Quién es Emerald Fennell?

Emerald Fennell está nominada a Mejor Dirección en los Globos de Oro 2021 por "Promising Young Woman”: en español, "Una joven prometedora". Película estadounidense de suspenso y comedia negra que narra la historia de una joven que busca venganza de todos los hombres que le han hecho daño a lo largo de su vida.

Emerald Fennell (Londres, 1 de octubre de 1985) es actriz, autora, guionista, productora y directora inglesa. Apareció en numerosas películas de drama de época, como "Albert Nobbs" (2011), "Anna Karenina" (2012), "The Danish Girl" (2015) y "Vita & Virginia" (2018). Recibió un reconocimiento más amplio por sus papeles protagónicos en la serie dramática de época de la BBC "Call the Midwife" (2013-2017) y la serie dramática de época de Netflix "The Crown" (2019-2020).

Emerald Fennell está nominada en la categoría Mejor Dirección de los Globos de Oro 2021. Especial

Fennell también es conocida como showrunner de la segunda temporada de la serie de suspenso de BBC "America Killing Eve" (2019), que le valió dos nominaciones al premio Primetime Emmy. Obtuvo más elogios de la crítica por dirigir, producir y escribir la película de suspenso "Promising Young Woman" (2020).

Esperemos a ver qué acontece el próximo 28 de febrero: tres mujeres directoras con tres respectivos filmes, que han llamado la atención de la crítica y del público. La historia de los Globos de Oro 2021 ya no la protagonizan sólo realizadores varones.

AG