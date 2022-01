Globos de Oro 2022: Conoce la lista completa de todos los GANADORES

Los Globos de Oro 2022 premian lo mejor del cine y la televisión y son considerados unos de los más importantes por detrás de los Oscar. Este 9 de enero se llevaron a cabo de una forma inusual, sin transmisión y sin alfombra roja.

Las películas con más nominaciones en los Globos de Oro 2022 fueron Belfast, la película autobiográfica de Kenneth Branagh, y The Power of the Dog, un wéstern protagonizado por Benedict Cumberbatch.

La gran ganadora de la noche fue The Power of the Dog, la cual se llevó las estatuillas a Mejor Película y a Mejor Director.

Mientras que del lado de la televisión, en los Globos de Oro 2022 lo más destacado fue Succession de HBO , que también se coronó como la Mejor Serie de Drama.

Aunque, los Globos de Oro 2022 no se transmitieron en la televisión, los nombres de los ganadores se dieron a conocer en las redes sociales de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) y en el sitio web oficial de los premios

A continuación te presentamos la lista completa de los ganadores de los Globos de Oro 2022.

Todos los ganadores a los Globos de Oro 2022

Mejor Película - Drama



The Power of the Dog (El poder del perro)

“A masterful film” by Academy Award® winner Jane Campion. #ThePowerOfTheDog stars Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, and Kodi Smit-McPhee. Watch now on Netflix. pic.twitter.com/wR6uxMtjhb — The Power of the Dog (@TPOTD) December 1, 2021

Mejor serie de televisión (drama)

Succession

Mejor director

Jane Campion, The Power of the Dog (El poder del perro)

Mejor actriz en película de drama

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Mejor película de comedia o musical



West Side Story

Mejor actriz en película de comedia o musical

Rachel Zegler, West Side Story

Mejor actriz en una serie de drama



Michaela Jaé Rodriguez, Pose

Mejor banda sonora



Hans Zimmer, Dune

Mejor actor de reparto en película



Kodi Smit-McPhee, The power of the dog (El poder del perro)

Mejor actor de película - drama

Will Smith, King Richard

Mejor canción original para una película



No Time To Die - No Time To Die

Mejor actor en película de comedia o musical



Andrew Garfield, tick, tick... BOOM!

Mejor actriz de comedia en una serie



Jean Smart, Hacks

Mejor actriz en una miniserie o película de TV

Kate Winslet, Mare of Easttown

Mejor actor en una miniserie o película de TV

Michael Keaton, Dopesick

Mejor actor de televisión (musical o comedia)



Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor actriz de reparto en una serie



Sarah Snook, Succession

Mejor guion de película



Kenneth Branagh, “Belfast”

Mejor película de habla no inglesa

Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi (Japón)

Mejor actriz de reparto en película

Ariana DeBose, West Side Story

Mejor actor de reparto en una serie de televisión

O Yeong-su, El juego del calamar

Mejor película animada

Encanto

Mejor actor de televisión (drama)

Jeremy Strong, Succession

