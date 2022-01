Globos de Oro 2022: ¿Cómo y a qué hora ver los premios en vivo online?

Los Globos de Oro 2022 premian lo mejor del cine y la televisión y son considerados unos de los más importantes por detrás de los Oscar. Este 9 de enero se llevarán a cabo de una forma inusual, ya que no habrá transmisión ni alfombra roja.

Los Globos de Oro 2022 no se transmitirán debido a que la cadena NBC, encargada de proyectarlos desde 1996, decidió no darles pantalla tras la serie de escándalos en los que estuvo involucrada la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) los últimos años como discriminación, favoritismo y corrupción.

¿A qué hora empiezan los Globos de Oro 2022?

Aunque los usuarios y fans del cine y la televisión no podrán ver la ceremonia de los Globos de Oro 2022 en vivo, sí se llevarán a cabo este 9 de enero a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Horario: 20:00 horas tiempo del centro de México

¿Cómo ver los Globos de Oro 2022?

La señal de televisión de los Globos de Oro 2022 no se podrá ver, ya que no que serán transmitidos como en años anteriores.

Sin embargo, los resultados de los ganadores de los Globos de Oro 2022 se darán a conocer a través de las redes sociales y en la página oficial de los premios.

Este año tampoco habrá alfombra roja, pero el evento se llevará a cabo con un selecto grupo de invitados que tendrán que presentar su prueba de COVID negativa y sus certificados de vacunación.

Las películas que encabezan las nominaciones de los Globos de Oro 2022 son Belfast, la película autobiográfica de Kenneth Branagh, y The Power of the Dog, un wéstern protagonizado por Benedict Cumberbatch, cada una tiene siete nominaciones.

Mientras que del lado de la televisión, en los Globos de Oro 2022 lo más destacado fue Succession de HBO con cinco nominaciones y The Morning Show y Ted Lasso de Apple TV+, con cuatro menciones.

KR