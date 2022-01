Globos de Oro 2022: Conoce a todos los nominados

Los Globos de Oro 2022 premian lo mejor del cine y la televisión y son considerados unos de los más importantes por debajo de los Oscar. Este 9 de enero se llevarán a cabo de una forma inusual, ya que no habrá transmisión en vivo ni alfombra roja.

Sin embargo, los resultados se podrán conocer a través de las redes sociales de los Globos de Oro 2022.

Las películas que encabezan las nominaciones son Belfast, la película autobiográfica de Kenneth Branagh, y The Power of the Dog, un wéstern protagonizado por Benedict Cumberbatch, cada una tiene siete nominaciones.

Otras de las cintas con más nominaciones en los Globos de Oro 2022 son “No miren arriba”, "Rey Richard: Una familia ganadora" y “Amor sin barreras”, cada una compitiendo en cuatro categorías.

Mientras que del lado de la televisión, en los Globos de Oro 2022 lo más destacado fue Succession de HBO con cinco nominaciones y The Morning Show y Ted Lasso de Apple TV+, con cuatro menciones.

A continuación te presentamos la lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2022

Todos los nominados a los Globos de Oro 2022

Mejor película (drama)

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Mejor película (comedia o musical)

Cyrano

Don't Look Up

Licorice Pizza

tick, tick... BOOM!

West Side Story

Mejor director

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune

Mejor actriz de drama

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Mejor actor de drama

Mahershala Ali, Swang Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz de comedia o musical

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Don't Look Up

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story

Mejor actor de comedia o musical

Leonardo DiCaprio, Don't Look Up

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, tick, tick... BOOM!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, In The Heights

Mejor película de animación

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon ("Raya y el último dragón")

Mejor serie de televisión (drama)

Lupin

The Morning Show

Pose

Ojing-eo geim ("El juego del calamar")

Succession

Mejor serie de televisión (musical o comedia)

The Great

Hacks

Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio")

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor actriz de televisión (drama)

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale ("El cuento de la criada")

Michaela Jaé Rodriguez, Pose

Mejor actor de televisión (drama)

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Ojing-eo geim ("El juego del calamar")

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Mejor actriz de televisión (musical o comedia)

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de televisión (musical o comedia)

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio")

Martin Short, Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio")

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor miniserie o película para TV

Dopesick

Impeachment: American Crime Story ("American Crime Story: El caso Lewinsky")

Maid ("Las cosas por limpiar")

Mare of Easttown

The Underground Railroad ("El ferrocarril subterráneo")

