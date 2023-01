La actriz Gloria Aura acusa a Juan Carlos Casasola de golpearla: "Me metió una patada" (VIDEO)

La actriz Gloria Aura recordó que el actor y comediante Juan arlos Casasola la golpeó durante una función de teatro en la que participaron juntos.

Gloria Aura ofreció una entrevista en el programa “El minuto que cambio mi destino” con Gustavo Adolfo Infante y señaló que Juan Carlos Casasola le hacía bullying.

"(Me hacía) cosas muy infantiles, o sea, yo llegaba, pasaba y decía: 'uta.., ya se nubló el día, qué hueva', ese tipo de cosas, gritaba esas cosas, pero llegó un punto en el que ya hubo una agresión física en el escenario", contó Gloria Aura.

Sin embargo, recordó que un día Juan Carlos Casasola le dio una patada para pasar al otro lado del escenario.

"Él quería pasar y yo no lo dejé pasar porque el trazo que él quería hacer no es el que era normal. El trazo escénico era pasar por otro lugar, él tenía que subirse y él no se subía, sólo se iba derecho. Yo casi no daba funciones con él porque trataban de no juntarnos porque justo este hombre no me tragaba”, contó la actriz.

Ese día que tuvimos que dar función juntos como yo no me moví me metió una patada con las botas... Y ahí sí me puse furiosa, o sea, prácticamente paré la función Gloria Aura

Gloria Aura señaló que en ese momento tuvo que parar su participación en la función y llamar a la delegada de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, para comentarle lo sucedido y tuvo que abandonar ese día la función.

"Fue un golpe que sentí en la espalda, obviamente él va a alegar hasta la muerte que fue sin querer, yo sé que no, pero ya ahí fue mucho. Dije: 'aquí yo corro peligro porque no puede haber una agresión física'. Justo venía en el intermedio, yo llamé a la delegada de la ANDA y fue un gran relajo y realmente creo que nunca se tomó tan en serio como se tenía que haber tomado", dijo.

Gloria Aura dijo que se salió de dicho proyecto porque sentía que su integridad física corría peligro. La actriz señaló que Juan Carlos Casasola nunca le ofreció disculpas.