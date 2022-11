Gloria Trevi alarma a fans por cómo luce su cuerpo: "Mija, tiene que comer" (VIDEO)

Gloria Trevi, conocida por ser la fuente de inspiración de Yuri, quien le copia sin pudor, desató las alarmas de sus fans, pues señalaron que su apariencia física era preocupante.

Esto ocurre poco después de que los internautas criticaron a Gloria Trevi por su exceso de Photoshop en las fotos y su extraño rostro.

Gloria Trevi Algo se hizo en la cara se ve diferente. pic.twitter.com/WvGYwhUR02 — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) August 13, 2022

Y es que Gloria Trevi participó en el programa “De noche pero sin sueño”, emisión en la que habló de su gira e hizo un TikTok.

No obstante, lo que más le llamó la atención a sus fans su cuerpo, pues afirmaron que Gloria Trevi estaba “demasiado delgada”.

En el TikTok le dejaron comentarios como “ahora por qué tan delgada”, “sí se ve delegada”, “ya me preocupó, cuando la vi en concierto en agosto estaba muy muy delgada, pero ahora está a la mitad de eso”, “¿qué le pasó en la cara?” y “mija, tiene que comer”.

No obstante, sus fans la defendieron y señalaron que no se opina de los cuerpos ajenos: “déjenla en paz, no tienen nada que criticar” y “no hagas caso, luces bien como estás, tienes un cuerpo hermoso”, señalaron.